Калининградская таможня задержала 38 тонн контрафактного алкоголя

Две крупные партии алкогольной продукции, которые незаконно ввозились в Калининградскую область под видом почтовых отправлений, выявили совместно сотрудники таможни и регионального УФСБ.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, груз в адрес одной из калининградских фирм прибыл на таможенный пост Балтийск паромом из порта Усть-Луга (Ленинградская область). Перевозили груз две фуры, одна из которых была оформлена в фирменном стиле ФГУП "Спецсвязь России".

Согласно товаросопроводительным документам, в грузовиках находились почтовые отправления, упакованные в коробки и мешки. В кузовах таможенники обнаружили коробки с алкогольной продукцией. Общий вес ее составил более 38 тонн.

Внешне оформление упаковки и бутылочных этикеток копировало стиль известных марок водки. На бутылках были наклейки, имитирующие акцизные марки. Вся продукция изъята и направлена на экспертизу.

Как уточнили в таможне, фирма-отправитель товара с признаками контрафактности, запрещенного к реализации на территории России, находится в Мытищинском районе Московской области. Предположительно эта организация аффилирована с компанией-получателем в Калининграде.