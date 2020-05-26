Система среднего профессионального образования (СПО) в Ленинградской области по ряду показателей занимает одну из худших позиций в стране, хотя программы СПО здесь реализуют 47 организаций, а рабочих вакансий на рынке труда становится все больше. Таковы итоги анализа региональной системы СПО, который проводили специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Исследователи выяснили, что преподавательский состав училищ и колледжей региона продолжает стареть. Доля преподавателей в возрасте 60 лет и старше в них составляет 33,05 процента - больше только в Сахалинской области (33,42 процента). Та же ситуация касается возрастного состава мастеров производственного обучения. Ленинградская область и здесь находится в числе регионов с результатом "плохо".

Взаимодействие между работодателями и системой СПО региона также складывается неважно. Доля выпускников целевого обучения, которые имеют договоры с организациями, в Ленинградской области составляет 1,19 процента, а в Санкт-Петербурге - и вовсе 0,26 процента.

- Более чем в 90 процентах регионов России (в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) низок уровень взаимодействия образовательных организаций с потенциальными работодателями выпускников, - отмечает Валерий Григорьев, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

В видеовизитке профессионального образования Ленинградской области утверждается, что трудоустройство выпускников составляет 99,7 процента. В комитете по общему и профессиональному образованию Ленобласти называют другие цифры - трудоустраиваются около 86 процентов выпускников. Контрольные цифры приема в регионе устанавливаются комиссионно - с участием работодателей, а также комитетов по образованию, по труду и занятости и по экономическому развитию.

- На будущий учебный год КЦП соответствуют общей потребности экономики в специалистах, подчеркнул начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Максим Голованов. - По целевым договорам между выпускниками и работодателями - у нас таких договоров около 907. Какова доля выпускников, имеющих договоры, в общем их числе, сказать не могу, нужно перепроверить.

Но есть и другое мнение - выпускники колледжей, техникумов и училищ далеко не всегда находят работу по специальности. Немалый вклад в проблему вносят сами учащиеся и их родители. Нередко случается, что вчерашние школьники поступают учиться рабочим специальностям не потому, что им нравится данная профессия, а из страха не сдать те или иные экзамены, позволяющие учиться в вузе. В итоге юноши и девушки нередко получают специальности, которые им не нравятся, а затем идут работать не по специальности.

- Многие люди стремятся выбрать профессию "попроще", не отдавая себе отчета в том, смогут ли они хорошо ее освоить на практике, - рассказала Лариса Маничева, директор Сясьстройского хлебозавода. - У меня был случай, когда к нам пришел работать молодой технолог. Сразу стало ясно, что эта специальность - не для него. Он ужасно ленился, даже не хотел подходить к тесту. Позже он объяснил, что ему не хватило баллов по математике, и он пошел учиться туда, куда позволяли баллы. Дальше было еще интереснее. Остановилась производственная линия. Никто не мог устранить неисправность, даже сервисные инженеры. Пришел этот молодой человек, нажал на какую-то кнопку - и оборудование начало работать. Оказалось, что ему интересно изучать работу оборудования и механизмов.

Взаимодействие между предприятиями и учебными заведениями в России только начинает развиваться

Эксперт подтверждает: решение проблемы, обозначенной специалистами РАНХиГС как взаимосвязь между работодателями и учебными заведениями, оставляет желать лучшего. Похоже, у работодателей слишком мало информации о существующих техникумах, и над этим вопросом необходимо работать отдельно.

Руководство организаций СПО с данным тезисом не соглашается. Для того чтобы выяснить, какие кадры и в каких количествах работодателям нужны, проводятся опросы, подчеркнула заместитель директора по учебно-производственной работе Мичуринского многопрофильного техникума Галина Мухина. Педагоги техникума бывают на предприятиях Ленинградской области и Санкт-Петербурга с экскурсиями. Но замдиректора признает: система производственных стажировок пока не налажена.

- Государственная итоговая аттестация может проходить в виде демонстрационного экзамена в присутствии работодателей с помощью онлайн-трансляции, - отмечает Галина Мухина.

Но подобной практики недостаточно, убеждена Лариса Маничева. По ее мнению, сам преподаватель должен иметь опыт работы на производстве, чтобы обучать студентов именно тому, что им позже придется делать на предприятии. Она готова не только выплачивать своему будущему работнику стипендию, но и обеспечить его жильем и даже находить время на то, чтобы вести занятия для преподавателей.

Наука утверждает: модель взаимодействия между малыми и средними предприятиями и учебными заведениями в России только начинает развиваться. Две трети работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе собственных образовательных подразделений, отмечает Александр Булгаков, профессор кафедры социальной психологии РГГУ. Учитывая это, в регионах следует развивать среднее профессиональное образование двух типов: территориальные многопрофильные колледжи с гибкими вариативными программами и СПО прикладных квалификаций в конкретных отраслях - металлургической, химической, строительной и других, исходя из особенностей развития экономики территорий. Стоит учесть опыт европейских стран, где сегодня гимназии и лицеи нацелены на то, чтобы оттуда школьники пошли в учреждения СПО. Если раньше гимназия была "ступенькой" к поступлению в вуз, то сегодня главное требование к выпускникам - получение профессии и квалификации, дающих возможности найти работу. Кроме того, среднее профессиональное образование там воспринимается как важнейший этап подготовки к учебе в вузе. Отличительный признак зарубежной системы СПО - обучение на рабочем месте. Данная специфика распространяется и на старшие классы школы, которые рассматриваются за рубежом как часть системы профессионального образования. А значит, российским техникумам и колледжам необходимо активнее коммуницировать не только с работодателями, но и со школами.