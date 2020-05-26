На Вологодчине начался масштабный ремонт дорог

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал старт ремонтным работам в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Регион стал одним из 83 субъектов страны, в которых планируется не только увеличить протяженность и привести в нормативное состояние дороги регионального значения, но и модернизировать транспортную сеть городских агломераций. Важно отметить, что первостепенная задача проекта - обеспечить высокое качество проводимых ремонтных работ. На всех объектах проводятся лабораторные испытания, выявленные замечания подрядными организациями оперативно устраняются.

Согласно плану в текущем году в регионе будет отремонтировано 320 километров дорог, что на 60 больше, чем в прошлом году. Из них 289 километров региональных дорог и 31 - муниципальной дорожной сети. Работы пройдут на 44 объектах. Для удобства планирования и выполнения работ сформированы две городские агломерации - Вологодская и Череповецкая.

Первым объектом масштабного дорожного строительства стала столица региона, которую на днях и проинспектировал Олег Кувшинников. Так, ремонт улицы Разина уже начался - заменен бортовой камень, завершается фрезерование старого покрытия. Дорожники переходят к укладке асфальта, работают круглосуточно. Также планируется построить новые тротуары, в некоторых местах отремонтировать старые. На финише работ будет наноситься разметка. Перед устройством нового дорожного полотна выполнены работы по подземным инженерным коммуникациям. По словам Кувшинникова, подготовительный этап завершен еще зимой, что позволит нарастить темпы ремонта в летний период.

Только в Вологде в рамках национального проекта планируется отремонтировать 10 улиц: Разина, Горького, Гоголя, Можайского, Преображенского, Ветошкина, Благовещенскую, Мохова, Железнодорожную и Ананьинскую. Также ремонта ждет участок автодороги Вологда - Ростилово. Его отремонтируют от пересечений улиц Можайского и Беляева до поворота на поселок Васильевское. Городские чиновники уверены, что все работы будут завершены точно в срок.

Не менее масштабную модернизацию ждет дорожная сеть Череповца. Здесь отремонтируют 11 улиц. Уже готовятся к сдаче улицы Окинина, Ветеранов и Сазонова. Впереди ремонт улиц Наседкина, Любецкой, Боршодской, Судостроительной, Краснодонцев, Юбилейной, Молодежной и Комарова.

В национальный проект на этот год вошли и региональные дороги Череповецкой городской агломерации: подъезд к городу Череповцу (со стороны "Аммофоса"), подъезд к поселку Суда, участки от трассы А-114 до деревни Шулмы и участок Суда - Большая Дора. Также ремонт ждет и ряд муниципальных направлений: Ирдоматка - Романда, Парфеново - Дементьево, улицы Ленина и Советская в поселке Суда и улица Мелиораторов в Тоншалово.

- Наша задача - выполнить все взятые на себя обязательства в рамках национального проекта. Президент контролирует ситуацию и пообещал, что, несмотря на кризис, ни копейки от национального проекта БКАД сокращено не будет, - прокомментировал ход работ Олег Кувшинников.

Кроме того, уверен губернатор, важной задачей остается и ремонт региональных трасс. Например, все 132 километра дороги Сокол - Харовск - Вожега, по оценке департамента дорожного хозяйства и транспорта области, нуждаются в ремонте, поэтому дорога была также включена в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ее самый проблемный участок длиной 40 километров находится в Сокольском районе. В прошлом году дорожники привели в порядок лишь десятую часть этого участка. В этом году планируется сделать еще 11,5 километра. Остальной ремонт планировался на следующий год, однако по инициативе губернатора будет закончен в 2020-м.

Кроме того, досрочно планируют привести в порядок дорогу от Вытегры до Ошты. В прошлом году ее передали в федеральную собственность, но ремонт до сих пор не начался. Губернатор области дал поручение департаменту дорожного хозяйства и транспорта подготовить письмо в Министерство транспорта РФ и Росавтодор о том, что дорога не ремонтируется. По словам Олега Кувшинникова, необходимо довести лимит бюджетных средств на ремонт к началу лета, ждать 2021 года нельзя, ремонтировать дорогу необходимо сейчас.

Ведутся работы и на трассе Илейкино - Шуйское, которая входит в состав опорной сети автомобильных дорог региона, соединяя между собой два центра муниципальных районов - села Шуйское и Грязовец (завершить работы на всем объекте планируется к 1 октября 2020 года), а также на трассе Чекшино - Тотьма, которая сильно пострадала из-за неблагоприятных погодных условий нынешней аномально теплой зимы. В полную негодность пришли более 15 километров дорожного полотна, кроме того, на отдельных участках покрытие потребовало срочного ямочного ремонта. Здесь работы должны быть проведены до 1 июня текущего года.

Справка "РГ"

За шесть лет планируется отремонтировать 2,5 тысячи километров автомобильных дорог Вологодской области. Общая стоимость ремонта составит почти 40 миллиардов рублей. В прошлом году в соответствии с паспортом проекта планировалось отремонтировать 251 километр дорог регионального и муниципального значения - в результате работы были выполнены на 103,75 процента от плана, все четыре основных показателя по региональному проекту исполнены.