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26.05.2020 08:54
Проект: В регионах

Вопрос - не о недрах

Поморье и НАО готовятся к референдуму по созданию единого региона
Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 111(8165)
В Архангельской области и Ненецком автономном округе 26 мая пройдут парламентские слушания по обсуждению проекта создания нового субъекта РФ. Напомним: сегодня эта инициатива оформлена в виде меморандума.

- Административно-территориальное деление страны должно исходить из экономической целесообразности. Да, есть экономически меняющиеся условия, и, по моему мнению, сегодня мы бы больше выиграли от объединения, - отметил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. - Причем это вопрос не о недрах НАО, а о выстраивании новой экономической перспективы в свете развития новой арктической территории - у нее есть шанс занять собственную экономическую нишу и тем самым получить дополнительную выгоду. А увеличение бюджетных доходов в любом случае положительно скажется на людях.

Тем временем и в области, и в округе продолжается сбор предложений от общественности. Рабочие группы по подготовке предложений созданы в каждом из регионов. В группы вошли политики, юристы, врачи, педагоги, предприниматели, деятели культуры, молодежные лидеры, экологи, журналисты - всего 80 человек.

- К сожалению, не все помнят нашу совместную историю и понимают необходимость создания нового региона. При этом решение будет зависеть от референдума, на котором должны проголосовать как минимум 50 процентов жителей области и округа. Надо дойти до каждого человека, объяснить, зачем это делается и что принесет лично ему, - считает руководитель рабочей группы в Архангельской области - председатель правления Ломоносовского фонда, депутат облсобрания Виталий Фортыгин.

По его мнению, создание единого региона обеспечит Поморью и НАО экономическую устойчивость, что особенно важно в кризисных условиях.

- Новый регион станет заметным в международном арктическом пространстве, что особенно важно, поскольку в 2021 году наша страна возглавит Арктический совет, - подчеркнула ректор Северного Арктического федерального университета Елена Кудряшова.

Ограничения, введенные в связи с эпидемической обстановкой, не помешали обсуждению. Мнения и предложения жителей Поморья и НАО принимаются практически по всем каналам связи, пояснил председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк. В администрациях муниципалитетов установили ящики для сбора предложений. Появился специальный сайт создаёмновыйрегион.рф, мнения северян собирают общественные палаты.

28 мая на совместном заседании рабочие группы обсудят поступившие предложения, а итоговый документ представят главам двух регионов. Врио губернаторов Поморья и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный внесут его на рассмотрение депутатам. Затем предложение о создании нового региона будет направлено президенту РФ.

Прямая речь

Александр Цыбульский, врио губернатора Архангельской области:

- Нам необходимо выиграть конкуренцию за арктическую повестку, которую Архангельская область проигрывает по объективным причинам - она не конкурентна на Севморпути. Выход к Северному морскому пути - серьезный драйвер роста в общемировом плане. Тем временем Ненецкий округ, имеющий такой выход, не конкурентен из-за малочисленности населения и отсутствия транспортной инфраструктуры. Поэтому объединение усилий Поморья и НАО сегодня крайне важно.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Ненецкий АО

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