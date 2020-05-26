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Как разгадать код

Бюджетная поддержка позволит "малышам" остаться на плаву. Но не всем
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 111(8165)
Новые меры поддержки малого бизнеса, анонсированные в середине мая, носят невозвратный характер. Если раньше представители наиболее пострадавших отраслей экономики могли получить отсрочку по фискальным платежам, сейчас их полностью освободили от взносов в государственные страховые фонды и налогов за второй квартал, не считая НДС. Кроме того, 1 июня заработает специальная кредитная программа поддержки занятости. Работодателям, сохранившим штат, спишут и основной долг, и проценты по займу. Вместе с безвозмездными субсидиями, заявки на которые ФНС России начала принимать в начале мая, и региональными льготами новый пакет мер действительно позволит "малышам" остаться на плаву.
Многие малые предприятия производят уникальную продукцию. Фото: Сергей Николаев/РГ Многие малые предприятия производят уникальную продукцию. Фото: Сергей Николаев/РГ
Многие малые предприятия производят уникальную продукцию. Фото: Сергей Николаев/РГ

Но есть и проблемы. Одна из них связана с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). На федеральные субсидии, кредиты и отсрочки по налогам могут претендовать компании, которые относятся к 11 наиболее пострадавшим отраслям. В качестве основного вида деятельности в Едином государственном реестре юридических лиц у них должен быть указан определенный код ОКВЭД, и подходящих кодов немного. Что касается помощи на местах, ряд регионов утвердил слишком узкий круг получателей. Другие субъекты расширили федеральный перечень, но затребовали множество документов.

Два из пятидесяти

У члена Союза предпринимателей Новгородской области Юлии Ротановой до пандемии было два бизнеса - фитнес-клуб и частное образовательное учреждение. Оба имеют прямое отношение к отраслям, которые на федеральном уровне признали наиболее пострадавшими. В спортклубе изменилась численность сотрудников, поэтому он не мог претендовать на федеральные субсидии. А вот образовательный центр столкнулся с ограничениями, связанными с классификатором видов экономической деятельности.

Какие меры поддержки вводят регионы

Следует пояснить, что в сфере дополнительного профессионального образования существует множество кодов ОКВЭД. Но в отрасли "Деятельность организаций дополнительного образования" поддержку распространили только на два. Педагоги, работающие в частных образовательных организациях с другими кодами ОКВЭД, субсидии не получат.

Проблема не единична. Из 50 новгородских компаний лишь две смогли претендовать на поддержку по коду ОКВЭД. При этом многие работают в наиболее пострадавших отраслях, и все остались без заказов.

Предприятия, которым федеральные субсидии все же положены, называют их действенным инструментом поддержки. Государство регулярно безвозмездно выплачивает один МРОТ (12,1 тысячи рублей) на одного сотрудника в месяц. Подать заявку можно как через электронный кабинет налогоплательщика, так и "бумажным" почтовым отправлением.

Предоплатите "коммуналку"

- Когда меру только анонсировали, я очень обрадовалась, - отмечает Юлия Ротанова. - Образовательный центр казался мне идеальным претендентом на новые субсидии. Мы работаем в сфере дополнительного профобразования, вовремя платим все налоги и сборы. У нас полностью белые зарплаты, а ведь они составляют основную статью затрат в образовательных учреждениях. 72 тысячи рублей в месяц на шестерых работников стали бы хорошим подспорьем. Как и новые меры поддержки, анонсированные в мае, - освобождение от налогов и сборов, невозвратные кредиты.

В список получателей областных льгот организация Юлии Ротановой попала. Однако региональных безвозмездных мер поддержки на Новгородчине нет. Предприниматели могут получить в новгородском Фонде "Мой бизнес" возмездную помощь - льготные кредиты. Но для этого придется попотеть.

Чтобы получить однопроцентный кредит "на развитие", нужно собрать огромный пакет документов

- Для кредита по ставке 0,1 процента на зарплаты сотрудникам нужна справка об оплате ЖКУ за три месяца вперед, - продолжает Юлия Ротанова. - Добыть этот документ в условиях самоизоляции сложно, да и зачем вообще предоплачивать ЖКУ? Мы подали заявку на однопроцентный кредит "на развитие", но и там список документов огромен. Поначалу у нас даже запросили справку из ФНС об отсутствии задолженности. Потом все-таки решили, что Фонд сам запросит у налоговой этот документ.

В Калининграде лучшие народные проекты реализуют за бюджетный счет

Так или иначе, бюрократические процедуры отняли около месяца, и эта ситуация требует исправления.

В Псковской области, по словам регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, областной перечень пострадавших отраслей оказался даже более узким, чем федеральный. Собственные невозвратные меры поддержки на Псковщине, как и на Новгородчине, не ввели. Поэтому псковские предприниматели крайне заинтересованы в федеральных безвозмездных субсидиях. Но проблемы, связанные с кодами ОКВЭД, не обошли стороной псковский бизнес.

- Ряд компаний изначально указал вид деятельности с ошибкой или не прошел перерегистрацию, сменив вид деятельности, - комментирует ситуацию Аркадий Мурылев. - Работа с неверным кодом ОКВЭД не считается в нашей стране нарушением закона. Но сейчас компании, честно платившие налоги, из-за мелкой технической ошибки не могут получить льготы. Кроме того, в 2016 году начал действовать новый классификатор ОКВЭД, и у некоторых предприятий коды изменились автоматически.

Помощь без привязки к отрасли

В Калининградской области решили не ограничивать список получателей региональных льготных займов конкретными отраслями и кодами ОКВЭД. Заявителю необходимо описать в письме-обосновании возникшие трудности, предоставить расчет убытков - и решение принимается индивидуально.

- По состоянию на середину мая к нам поступило 210 заявок, - рассказывает директор Центра поддержки предпринимательства региона Кирилл Лило. - Более 60 заявок на общую сумму около 150 миллионов рублей уже одобрены, значительная их часть профинансирована.

Есть в эксклаве и невозвратные меры поддержки - субсидии. На них могут претендовать микропредприятия и индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей, в том числе туристические агентства, салоны красоты, представители общепита и сферы услуг. Размер выплаты составляет от 15 до 100 тысяч рублей.

Что касается федеральных субсидий, их потенциальными получателями являются порядка 15 тысяч калининградских компаний. Заявки по итогам апреля ФНС принимает с 1 мая по 1 июня. Удивительно, но поначалу активность калининградских субъектов бизнеса была невысока. За первую неделю месяца в налоговую службу поступило менее 1,3 тысячи заявлений.

- Федеральная поддержка носит заявительный характер, очень важно обращаться за ней своевременно, - продолжает Кирилл Лило. - Поэтому мы ищем организации с подходящими кодами ОКВЭД, связываемся с ними по телефону, рекомендуем подать заявки, рассказываем, как это можно сделать в электронном виде. Выяснилось, что из 15 тысяч предприятий 4 тысячи до сих пор не перешли на взаимодействие с ФНС через личный кабинет налогоплательщика. Таким уделяем особое внимание.

По мнению Аркадия Мурылева и Юлии Ротановой, принцип оказания помощи без привязки к отраслям и кодам ОКВЭД нуждается в тиражировании. Если доходы предприятия из-за апрельских и майских ограничений существенно сократились, оно должно войти в число получателей мер поддержки - и федеральных, и региональных.

- С такой инициативой уже выступил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Вопрос очень важный. От того, какую поддержку получат предприниматели сейчас, зависит, в каком состоянии будут пребывать региональные рынки труда, экономика регионов в течение долгого времени после выхода из пандемии, - подводит итог Аркадий Мурылев.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область СЗФО Псковская область СЗФО Калининградская область

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