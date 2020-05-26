Приемная кампания в петербургские вузы будет полностью дистанционной

Приемная кампания в вузы этого года будет в корне отличаться от вступительных испытаний прошлых лет. С одной стороны, поясняют специалисты, она может быть менее волнительной, потому что все можно делать дистанционно, из дома, в привычных условиях. С другой стороны, беспокоиться приходится о том, что к середине мая нет никакой определенности о сроках поступления и форме экзаменов.

В середине мая Министерство просвещения РФ официально заявило о том, что сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, однако точная дата еще не названа. Между тем от нее зависит старт приемной кампании в вузы - спустя две недели после последнего госэкзамена. В этом году поступление планируется сделать полностью дистанционным, и это порождает целый ряд вопросов. В том числе к специальностям, которые требуют дополнительных вступительных испытаний, например проведения конкурса творческих работ или проверки физических кондиций будущих абитуриентов.

Эксперты уверены - буквально каждый день в интернете, газетах и по телевидению мы слышим новые предложения: отменить ЕГЭ, сократить их количество, отменить минимальные баллы и прочее. Важно отметить, что одни из них буквально тут же опровергаются, другие - остаются в виде предложений. Поэтому вузам, ведущим диалог с абитуриентами, важно придерживаться двух принципов: давать информацию только в соответствии с официальными документами и вести работу по разъяснению абитуриентам всех тонкостей этих самых документов, переводя с "чиновничьего" языка на человеческий.

Вузы Петербурга уже заявили о готовности к работе с поступающими в новых условиях. В прошлом году они опробовали технологию подачи заявления о зачислении в электронном формате, так что в этом году у специалистов приемных комиссий есть необходимый опыт.

- Подать заявление можно через портал госуслуг и электронный сервис "Поступи онлайн", - рассказала проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Елена Разинкина. - Однако у Политеха разработана собственная система приема заявлений через сайт вуза, и этот вариант мы считаем основным.

Своя платформа для подачи заявлений функционирует и у Государственного университета авиационного приборостроения. Использование портала госуслуг для поступающих большинство вузов в этом году не планирует.

- Мы приняли решение не экспериментировать с выпускниками школ этого года - для них и так в этом году было достаточно новшеств. А дистанционные технологии уже прошли проверку в учебном процессе у студентов, - пояснила корреспонденту "РГ" ректор ГУАП Юлия Антохина. - Более сложной является задача дистанционного проведения вступительных экзаменов, которые необходимы для выпускников колледжей, иностранных граждан и некоторых других абитуриентов, которые объективно не имеют возможности сдать ЕГЭ. Экзамены для них мы планируем проводить дистанционно. Однако в Китае, например, откуда приток студентов к нам достаточно большой, есть ограничения на работу интернета в стране.

Как поясняют в городском комитете по высшей школе, корректировки этого года в сфере высшего образования коснулись не только способов подачи документов, но и сроков их представления. Если раньше в составе пакета документов до начала учебного года необходимо было представить оригиналы сертификата ЕГЭ и аттестата о среднем образовании, а также медицинскую справку по установленной форме, то первокурсники-2020 смогут сделать это в течение всего первого года обучения. А если за это время выяснится, что вчерашний выпускник не может учиться на выбранном факультете по состоянию здоровья, его без дополнительных усилий переведут на доступную специальность. Достаточно личного согласия.

Снижение платы для тех, кто получает высшее образование на коммерческой основе, не планируется. Представители системы высшего образования подчеркивают, что дистанционное обучение не стало заочным и дело чести для преподавательских коллективов - сохранить его качество. К тому же из платы за обучение формируется значительная часть бюджета образовательных учреждений, которая расходуется в том числе на обеспечение учебного процесса. Однако в этом году - впервые за очень длительный период - многие вузы откажутся от индексации платы за год на величину инфляции. Как пояснила Елена Разинкина, в Политехе этим решением хотят поддержать всех, для кого пандемия коронавируса стала испытанием и в экономическом плане.

Кстати

Пока остается неизвестным, как в этом году будут проходить выпускные торжества. При корректировке бюджета Санкт-Петербурга в конце апреля субсидия на проведение праздника "Алые паруса" была исключена, но об отмене школьных выпускных еще официально не объявлено. А для тех, кто в этом году получает диплом о высшем образовании, предложено провести Общероссийский выпускной. Мероприятие запланировано на начало июля, и в минпросвете не исключают, что оно пройдет в онлайн-режиме.

Цифра

27 856 человек составляют контрольные цифры приема на бакалавриат и специалитет в вузы Петербурга в 2020 году.

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