СК обвинил чиновников в халатности из-за пожаров в Новой Ладоге

Действующему и бывшему главам администрации "Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области" предъявлено обвинение по статье "халатность". По мнению следствия, именно их бездействие привело к тому, что пожар уничтожил несколько купеческих особняков в Новой Ладоге.

Кроме того, следствием направлено в суд ходатайство об отстранении главы администрации от занимаемой должности, сообщают в СК РФ по Ленинградской области.

Напомним, с января 2018 года по 17 мая 2020 года в Новой Ладоге произошли шесть пожаров, уничтожившие шесть объектов культурного наследия регионального значения: два дома Мухиных, Дом Протодьяконовой, "Дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района", "Здание казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX веков" и Дом Шабанина. Следствие полагает, что это произошло в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей бывшим и нынешним главами Новоладожского городского поселения.

На днях руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин лично побывал в Новой Ладоге, осмотрел места происшествий и провел межведомственное оперативное совещание по поводу этих пожаров.

Расследование уголовных дел продолжается.