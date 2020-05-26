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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Паруса в тумане

Судьба "Алых парусов" пока не решена, но нелегальная продажа билетов уже началась
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
Один из главных вопросов, который волнует петербургских выпускников и их родителей, пройдут ли в этом году "Алые паруса". Судьба праздника, известного на всю страну, до сих пор не определена.
Наполнит ли невский ветер паруса бригантины питерских выпускников - об этом мы узнаем в конце недели. Фото: Photoxpress Наполнит ли невский ветер паруса бригантины питерских выпускников - об этом мы узнаем в конце недели. Фото: Photoxpress
Наполнит ли невский ветер паруса бригантины питерских выпускников - об этом мы узнаем в конце недели. Фото: Photoxpress

Обычно в Петербурге уже в конце мая в каждой школе имелся четкий сценарий, связанный с "Алыми парусами". Выпускникам постепенно раздавали билеты, дающие право пройти на Дворцовую площадь, где для них был организован концерт. Школы, расположенные в отдаленных от центра районах, например, в Колпине или Кронштадте, нанимали автобусы для перевозки выпускников.

Фото: iStock
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В этом году ничего такого нет. Хотя "Алые паруса" официально не отменены и не перенесены. В принципе, праздник должен был состояться в двадцатых числах июня. Правда, вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что традиционный формат проведения "Алых парусов" на набережных Невы маловероятен. Более того, приказ правительства города, регламентирующий проведение праздника, не подписан до сих пор, а именно он дает старт ко всем подготовительным мероприятиям.

Однако продажа туров в Петербург с 20 по 23 июня ведется в обычном режиме. Например, одна из магнитогорских турфирм предлагает трехдневное путешествие в Северную столицу за 27 тысяч рублей за двоих. В стоимость тура входит проживание в гостинице в центре города и пешеходные экскурсии. Ряд турфирм прямо пишут, что набирают группы для поездки на "Алые паруса", но указывают, что даты проведения праздника могут быть изменены.

Похожая тактика и у перекупщиков билетов. Билеты на "Алые паруса" традиционно выдавали только выпускникам, каждый получал по две "проходки" на руки. На праздник можно было пригласить кого-то из родителей или друзей. Но по разным причинам кто-то из выпускников на праздник не шел и перепродавал свои билеты. Это давний и весьма сомнительный бизнес, в этом году перекупщики, несмотря на туманную ситуацию с "Алыми парусами", уже выставили на продажу билеты. "Проходки", дающие право прохода на Дворцовую площадь, они готовы продавать по две тысячи рублей, также в продаже так называемые VIP-билеты на места на Заячьем острове, стоимость их уже 6,6 тысячи рублей. Правда, перекупщики хоть и предлагают купить билеты здесь и сейчас, но признают, дата проведения праздника им неизвестна.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Корреспондент "РГ" связалась с одной из фирм, которая реализует незаконные билеты. Сотрудник компании заявил, что продажа билетов ведется через сайт, а "проходку" покупатель получает за несколько дней до праздника, гарантией является электронный чек. В случае, если праздник не состоится, перекупщик готов вернуть деньги.

Судьба "Алых парусов", как и всех мероприятий, намеченных в городе на июнь, должна разрешиться к концу недели, когда станет известно, в каком режиме будет жить Петербург в первый летний месяц.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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