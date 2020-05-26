В Калининграде на стройплощадке разбился рабочий

Следователи регионального СК начали доследственную проверку для выяснения обстоятельств гибели рабочего на строительной площадке в Калининграде.
Трагедия произошла днем 25 мая в Московском районе областного центра, на улице Автомобильной, где строится многоквартирный жилой дом, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, рабочий - 41-летний мужчина - упал с высоты предположительно восьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Для установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.