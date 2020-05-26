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26.05.2020 16:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Коми запретили создавать обсерваторы для вахтовых рабочих

Текст: Светлана Цыганкова

В Республике Коми с 27 мая организациям, которые привлекают для работы вахтовиков, запрещено создавать обсерваторы по коронавирусной инфекции на территории региона.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Об этом в традиционном видеобращении на странице в соцсети рассказал исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба. Он отметил, что за последнее время две трети всех вновь заболевших как раз приходятся на вахтовых рабочих. И в некоторых городах уже не осталось мест, где можно устроить обсерваторы для них, согласуясь с определенными правилами и нормами.

Поэтому на заседании оперативного штаба и приняли решение запретить транзитную остановку для обсервации вахты, если рабочие трудятся не в Коми. Если же все-таки вахта находится в республике, то работодатель должен найти место для обсервации вне региона и завозить на работу уже "чистых" сотрудников.

На сегодняшний день лабораторно подтверждены 1144 случая заболевания COVID-19. Как сообщает управление Роспотребнадзора, прирост за последние сутки составил девять человек. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. 592 жителя выздоровели. Умерли 20 пациентов.

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