В Коми запретили создавать обсерваторы для вахтовых рабочих

В Республике Коми с 27 мая организациям, которые привлекают для работы вахтовиков, запрещено создавать обсерваторы по коронавирусной инфекции на территории региона.

Об этом в традиционном видеобращении на странице в соцсети рассказал исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба. Он отметил, что за последнее время две трети всех вновь заболевших как раз приходятся на вахтовых рабочих. И в некоторых городах уже не осталось мест, где можно устроить обсерваторы для них, согласуясь с определенными правилами и нормами.

Поэтому на заседании оперативного штаба и приняли решение запретить транзитную остановку для обсервации вахты, если рабочие трудятся не в Коми. Если же все-таки вахта находится в республике, то работодатель должен найти место для обсервации вне региона и завозить на работу уже "чистых" сотрудников.

На сегодняшний день лабораторно подтверждены 1144 случая заболевания COVID-19. Как сообщает управление Роспотребнадзора, прирост за последние сутки составил девять человек. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. 592 жителя выздоровели. Умерли 20 пациентов.