В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне

Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с заявлением в правоохранительные органы обратился директор музея истории Кронштадта.

О случившемся в музее узнали из социальных сетей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как к Якорной площади подъехал автомобиль Skoda Octavia, откуда вышли несколько молодых людей с шампурами и стали готовить шашлыки на Вечном огне.

Случившееся в полиции называют актом вандализма по отношению к памятнику культурного наследия. Также в релизе отмечается, что по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.