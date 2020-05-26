В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку

Сегодня, 26 мая, около половины двенадцатого утра возле деревни Низино Ломоносовского района Ленинградской области (это недалеко от Санкт-Петербурга) совершил аварийную посадку частный легкомоторный самолет Cessna-172.

Как сообщают в Северо-Западной транспортной прокуратуре, самолет взлетел с аэродрома Гостилицы. На борту находились два человека - пилот и пассажир. Они не пострадали.

По предварительным данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, вынужденная посадка была совершена из-за того, что у самолета загорелся двигатель.

Сотрудники обоих ведомств сейчас проводят проверку по факту произошедшего. На место выехала исполняющая обязанности Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Наталья Бурчанова.