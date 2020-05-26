В Петербурге разрешили снимать кино

В Петербурге возобновляются съемки кинофильмов. Съемочная группа должна насчитывать не более 50 человек, участники должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Положительное заключение на проведение съемок выдало региональное управление Роспотребнадзора. Кинопроцесс возобновится, но с рядом ограничений. В частности, чтобы вести съемку, творческие группы должны подать заявку в комитет по культуре и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Уже сейчас ведомство получило заявку на проведение съемок десяти фильмов, в их числе "Архипелаг", "Воздух", "Одна жизнь" и "Родитель".

Ежегодно в Петербурге снимаются порядка 80 кинолент. В администрации города не видят в действующих требованиях препятствий для кинопроцесса, например, в большинстве картин и так бывает задействовано менее 50 человек.