В Петербурге с исторического здания обрушились четыре балкона

В Петербурге с дома №20 по улице Кирочной упали четыре балкона, в результате происшествия никто из жильцов и прохожих не пострадал, сообщает Управление МЧС по Северной столицы.

Дом шестиэтажный. Балконы обрушились с третьего по шестой этажи. Сейчас на месте работают спасатели. Они огородили двор, дело в том, что существует риск обрушения балконных плит.

Справка "РГ"

Дом №20 по улице Кирочной имеет охранный статус, он относится к выявленным объектам культурного наследия. Здание построено в 1936-1937 годах как жилой дом. Здесь использовались самые передовые технологии тех лет. Изнутри дом напоминает соты, он выстроен по монолитно-бетонной бетонной технологии.

На шестой этаж жильцы поднимались на лифте, в каждой квартире были оборудованы стенные шкафы, для тех времен это было новацией. Единственным минусом, который нашли жильцы сразу после заселения, оказалось отсутствие радио. Из-за арматуры радиоточки в здании не работали и жильцам приходилось подключать радио через внешнюю антенну.