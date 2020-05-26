В Петербурге заложили атомоход "Якутия"

В Петербурге на Балтийском заводе заложен четвертый ледокол "Якутия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ледокол относится к проекту 22220, в его рамках строятся крупнейшие и мощнейшие атомоходы, которые способны круглогодично преодолевать льды по Северному морскому пути.

Ледокол "Якутия" - это третий серийный атомоход проекта. Головной ледокол под названием "Арктика" сейчас проходит испытания. На заводе в стадии строительства находятся два серийных ледокола - "Сибирь" и "Урал". На следующий год запланирована закладка атомохода "Чукотка".

Водоизмещение атомоходов проекта составляет 25,54 тысячи тонн. Длина корабля 173,3 метра, ширина - 34 метра. Ледоколы будут способны преодолевать льды толщиной до 2,5 метров. Это позволит им круглый год курсировать по Северному морскому пути и проводить караваны судов.

У судов проекта переменная осадка, поэтому они смогут не только проходить по морям, но и заходить в небольшие северные реки.

Ожидается, что атомоходы смогут применяться в исследовательских миссиях. Сердце каждого ледокола - это два ядерных реактора мощностью 175 МВт. Каждый атомоход может находиться в автономном плавании до шести месяцев.