В Псковской области иностранец пойдет под суд за контрабанду гашиша

В Псковской области завершилось расследование уголовного дела в отношении иностранца, который перевозил огромную партию гашиша. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

- По версии следствия, тайник с гашишем был обнаружен при досмотре большегрузного автомобиля DAF с полуприцепом на таможенном посту в многофункциональном автомобильном пункте пропуска "Бурачки" Себежского района, - отметили в Генпрокуратуре. - Из тайника извлекли более 432 килограммов гашиша.

Автомобиль, которым управлял иностранец, следовал в Россию с грузом косметики и парфюмерии. Тайник в грузовике таможенникам удалось обнаружить с помощью досмотрового рентгеновского комплекса.

Злоумышленник собирался сбыть наркотики на территории РФ. Контрабандист-наркокурьер обвиняется по статьям 229.1 УК РФ (контрабанда наркотического средства в особо крупном размере) и 228.1 УК РФ (покушении на сбыт наркотического средств). Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено в областной суд.