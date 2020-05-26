В СЗФО отремонтировали первые в этом году трассы в рамках нацпроекта

Минтранс России призвал регионы провести торги в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) до начала весны. Некоторые так и сделали - и уже сдали в эксплуатацию первые в этом году дорожные объекты. Другие до сих пор не могут завершить этап контрактации и приступить к работам. Как справляются с поиском подрядчиков и ремонтом дорог субъекты Северо-Запада, выясняла корреспондент "РГ".

В мае в Калининграде открыли полноценное движение по улице Киевской на перекрестке с проспектом Калинина. Строители привели в нормативное состояние трамвайные пути, переложили коммуникации, капитально отремонтировали дорожное покрытие и тротуары. Стоимость работ составила порядка 244 миллионов рублей.

Сдать объект так быстро удалось потому, что он является переходящим. Работы на Киевской стартовали еще в прошлом году. Тем не менее дорожники опередили график. Ремонт, рассчитанный на два года, завершился менее чем за год.

Всего в текущем году в Калининградской области в рамках БКАД приведут в нормативное состояние 23 объекта. К середине мая, по словам регионального министра развития инфраструктуры Елены Дятловой, подрядчики уже выполнили пятую часть всех запланированных работ. Так, в апреле стартовал ремонт автодороги Советск - Гусев, в мае - дороги Калининград - Зеленоградск.

- До конца текущего года планируется отремонтировать 22 километра дороги Советск - Гусев от Немана до поселка Ульяново, - делится информацией директор управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов. - Остальные 23 километра отремонтируют в 2021 году. Со стороны управления дорожного хозяйства проводится постоянный технический контроль качества работ.

В Псковской области к началу мая средний уровень контрактации по всем национальным проектам находился на достаточно низкой отметке - 66 процентов. Уровень охвата контрактами объектов БКАД составлял 86 процентов. К середине мая подрядчики нашлись для всех дорог, общая стоимость работ превысила 430 миллионов рублей. Но не решился ряд проблем, связанных с прошлогодними ремонтами.

Одна из целей БКАД - увеличить к концу 2024 года долю региональных трасс, которые находятся в нормативном состоянии, с 44 до 51 процента. Доля безопасных дорожных сетей городских агломераций должна возрасти с 46 до 85 процентов.

Аудитом в рамках нацпроекта занимаются не только региональные управления дорожного хозяйства, но и филиалы федерального автономного учреждения "Российский дорожный научно-исследовательский институт". К началу мая эксперты оценили техническое состояние более 4,5 тысячи километров автомобильных дорог и улиц. При этом в институте разрабатывают новые программы в рамках системы повышения квалификации работников дорожного хозяйства. В 2020 году планируется обучить не менее 500 человек, в том числе в дистанционном режиме.

Прямая речь

Андрей Костюк, руководитель Федерального дорожного агентства:

- Важно продолжать работу по снижению смертности на дорогах в рамках выполнения программ нацпроекта. В 2020 году регионам необходимо обеспечить реализацию инженерно-технических мероприятий, связанных с повышением безопасности движения пешеходов, контролем скорости транспортных потоков, предупреждением столкновений транспортных средств и их опрокидываний.