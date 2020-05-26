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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Санкт-Петербург просит признать СМИ пострадавшими от коронавируса
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Власти Санкт-Петербурга обратились к федеральному правительству с предложением включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Фактически Смольный откликнулся на запрос, который медиасообщество Северной столицы сформулировало еще в середине апреля. Журналисты региона объединились в период карантина для решения общих проблем, организовали несколько ярких совместных акций, прозвучавших далеко за пределами Петербурга, в том числе флешмоб "#газетаживи".

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- В связи с введенными ограничительными мерами СМИ получили отказы от размещения рекламы и потерпели убытки. Отсутствие государственной поддержки может привести к закрытию или сокращению штата редакций и снижению качества работы, - отметил глава Северной столицы Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

Чтобы этого не допустить, правительство города направило в федеральный центр предложения, чтобы телерадиовещательные организации, печатные издания, информагентства, сетевые издания, издательства и полиграфические предприятия были включены в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей. Как подчеркнул губернатор, город тоже готов помогать журналистам. На гранты СМИ в этом году выделено более 120 миллионов рублей. Максимальное финансирование одного проекта составит 5 миллионов рублей.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Связь Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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