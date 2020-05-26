Вывозной рейс вернул россиян из Индонезии

Вывозной рейс доставил россиян с индонезийского острова Бали в аэропорт "Пулково". На борту самолета находятся 390 человек. Часть из них сойдет в Санкт-Петербурге, остальные отправятся в Москву.

Ранее сообщалось, что из Денпасара в Петербург вернутся 169 человек - почти все они жители города и Ленинградской области, лишь несколько человек из других регионов, пишет РИА Новости. В аэропорту у всех пассажиров сразу возьмут анализы, проверят наличие симптомов и выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине по месту жительства. Жители других регионов разместятся в обсерваторе в Курортном районе.

С начала апреля аэропорт "Пулково" принял уже более 30 вывозных рейсов из различных стран. На родину вернулись почти 2500 человек.