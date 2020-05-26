Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье

В большинстве регионов страны купить квартиру в ипотеку под 6,5 процента годовых оказалось дешевле, чем ежемесячно платить за съем аналогичного жилья, сообщает ЦИАН со ссылкой на свое исследование.

Аналитики посчитали, что под программу подходит порядка 63 процентов от всех новостроек в крупных городах. Напомним, цена квартиры должна не превышать 3,75 миллиона рублей, исключение сделано только для Москвы и Петербурга, где максимальная сумма составляет 10 миллионов.

Первоначальный взнос для участия в программе должен составлять не менее 20 процентов от цены квартиры. Накопить его непросто, например, жителю Сочи, получающему среднестатистическую зарплату, чтобы собрать нужную сумму нужно складывать все свои доходы в кубышку на протяжении 59 месяцев. Проще даже москвичам и жителям Петербурга, им нужно копить на первоначальный взнос 19,5 и 20,5 месяца соответственно.

Зато после новоселья в большинстве регионов ипотечники, которые переехали со съемного жилья, могут сэкономить.

Например, в Сочи аренда однушки в новом доме стоит 28,7 тысячи рублей в месяц, а платеж по льготной ипотеке, взятой на 20 лет, составит в среднем 22,4 тысячи. Схожая ситуация в Краснодаре, ипотечный платеж около 13 тысяч, а съем жилья 18,9 тысячи.

В Ленобласти снять просторную однушку можно за 19,9 тысячи, а платить за ипотеку в среднем придется 18,8 тысячи. Экономия от ста до тысячи рублей при таком подходе может быть при покупке в ипотеку квартиры в Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Пензе и Ижевске.

А вот Нижнем Новгороде, Тюмени, Казани, Астрахани и Уфе ситуация несколько иная - здесь ипотечный платеж оказывается от 800 до 2,5 тысячи рублей выше, чем месяц аренды жилья. В Петербурге разница также оказывается не в пользу ипотечников. Съем квартиры в современной новостройке стоит 27,6 тысячи, ипотечный платеж - 31,1 тысячи рублей. Самая большая разница в Москве. Квартиру здесь можно снять за 40,7 тысячи, а ипотечный платеж оценивается в 47 тысяч рублей.

Если же квартира берется в ипотеку не на 10, а на 20 лет, то ни в одном из крупных городов цена аренды не покрывает ипотечный платеж. Например, если взять ипотеку на 10 лет в Москве, то ежемесячно в счет погашения кредита нужно будет отдавать в среднем 72,7 тысячи рублей, в Петербурге - 47,3 тысячи, во Владивостоке сумма составит 34 тысячи рублей в месяц, в Уфе - 26,4 тысячи. Самой необременительной оказывается "быстрая" ипотека в Краснодаре, если кредит берется на 10 лет, то ежемесячный платеж составит около 19,8 тысячи рублей, что всего на 900 рублей выше средней ставки аренды по городу.