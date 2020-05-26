Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье

Аналитики посчитали, что под программу подходит порядка 63 процентов от всех новостроек в крупных городах. Напомним, цена квартиры должна не превышать 3,75 миллиона рублей, исключение сделано только для Москвы и Петербурга, где максимальная сумма составляет 10 миллионов.
Первоначальный взнос для участия в программе должен составлять не менее 20 процентов от цены квартиры. Накопить его непросто, например, жителю Сочи, получающему среднестатистическую зарплату, чтобы собрать нужную сумму нужно складывать все свои доходы в кубышку на протяжении 59 месяцев. Проще даже москвичам и жителям Петербурга, им нужно копить на первоначальный взнос 19,5 и 20,5 месяца соответственно.
Зато после новоселья в большинстве регионов ипотечники, которые переехали со съемного жилья, могут сэкономить.
Например, в Сочи аренда однушки в новом доме стоит 28,7 тысячи рублей в месяц, а платеж по льготной ипотеке, взятой на 20 лет, составит в среднем 22,4 тысячи. Схожая ситуация в Краснодаре, ипотечный платеж около 13 тысяч, а съем жилья 18,9 тысячи.
В Ленобласти снять просторную однушку можно за 19,9 тысячи, а платить за ипотеку в среднем придется 18,8 тысячи. Экономия от ста до тысячи рублей при таком подходе может быть при покупке в ипотеку квартиры в Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Пензе и Ижевске.
А вот Нижнем Новгороде, Тюмени, Казани, Астрахани и Уфе ситуация несколько иная - здесь ипотечный платеж оказывается от 800 до 2,5 тысячи рублей выше, чем месяц аренды жилья. В Петербурге разница также оказывается не в пользу ипотечников. Съем квартиры в современной новостройке стоит 27,6 тысячи, ипотечный платеж - 31,1 тысячи рублей. Самая большая разница в Москве. Квартиру здесь можно снять за 40,7 тысячи, а ипотечный платеж оценивается в 47 тысяч рублей.
Если же квартира берется в ипотеку не на 10, а на 20 лет, то ни в одном из крупных городов цена аренды не покрывает ипотечный платеж. Например, если взять ипотеку на 10 лет в Москве, то ежемесячно в счет погашения кредита нужно будет отдавать в среднем 72,7 тысячи рублей, в Петербурге - 47,3 тысячи, во Владивостоке сумма составит 34 тысячи рублей в месяц, в Уфе - 26,4 тысячи. Самой необременительной оказывается "быстрая" ипотека в Краснодаре, если кредит берется на 10 лет, то ежемесячный платеж составит около 19,8 тысячи рублей, что всего на 900 рублей выше средней ставки аренды по городу.