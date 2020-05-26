В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом

В Волгоградской области умер шестнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай: это 87-летний житель Волжского. У него были сопутствующие сердечно-сосудистое и онкологическое заболевания. Он заразился после контакта с молодым родственником, приехавшим из Москвы.

- Более 80 процентов умерших имели сопутствующие заболевания. Также есть четкая связь между сроками обращения в больницу и эффектом от медицинской помощи. В Волгограде есть возможность наблюдения в стационаре, койки пока имеются, - сказал Алимов.

Так, для коронавирусных больных в регионе подготовили 3500 мест. На сегодня заняты 1605.

Общее количество заболевших в Волгоградской области достигло 2384 человек, из них 189 - дети. Суточная прибавка составила 88 граждан. 725 человек уже выписались после выздоровления.

В регионе с 20 мая обязательно использование в общественных местах масок и перчаток. За соблюдением этих норм следят полиция и сотрудники администрации. Так, в понедельник выявили 308 нарушений, за которые предусмотрен административный штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.