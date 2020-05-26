Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг

В Краснодарском крае суд вынес приговор двум обвиняемым в похищении 36-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в ночь на 10 апреля 2019 года 44-летний мужчина и его 37-летний знакомый выпивали в доме у одного из них. Во время застолья они договорились похитить знакомую старшего злоумышленника, которая, как он считал, оклеветала его родственника. Подельники приехали в поселок Красный октябрь Темрюкского района к дому соседей намеченной жертвы. Младший приставил нож к горлу 47-летней хозяйки дома и потребовал вызвать соседку на улицу. Женщина согласилась, но затем смогла вырваться и убежать.

Тогда собутыльники сами пошли в дом жертвы, но, как выяснилось, внутри ее не было. Женщину они увидели, уже когда вышли на улицу, и, угрожая ножом, силой потребовали, чтобы она пошла с ними. Они привели похищенную в дом одного из подельников, где удерживали ее три дня. 13 апреля женщине удалось сбежать.

В итоге им предъявили обвинение в похищении по предварительному сговору с применением насилия и оружия и незаконном проникновении в жилище. Кроме того, 37-летнему злоумышленнику вменили угрозы убийством его соседке.

Приговором суда 44-летнему обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и два месяца, его компаньону - на пять лет и три месяца. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.