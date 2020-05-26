Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.

Это вынужденная мера, обусловленная сложной ситуацией, в которую попали предприниматели, арендующие помещения и прекратившие свою деятельность в связи с пандемией. Владельцы торговых площадей предупредили, что новый закон может привести к массовому банкротству. Так ли это?

По данным Российского совета торговых центров (РСТЦ), крупные ТЦ обеспечивают занятость 4 миллионов россиян и налоги в размере более 100 миллиардов рублей в год. При самом пессимистическом сценарии торговые центры превратятся в пустые коробки, а работу потеряет множество людей.

Изначально вопрос о взаимоотношениях арендодателей и арендаторов в новых экономических условиях подняли перед руководством страны представители малого бизнеса - владельцы магазинов, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов.

- В период карантина мой магазин закрылся, почти два месяца мы не работаем. Продавцов пришлось отпустить. Мой единственный доход - пенсия в восемь тысяч рублей. Как в таком положении платить аренду? - сетует хозяйка магазина бижутерии в Ростове-на-Дону Татьяна Халмурзаева.

В той же ситуации оказалось большинство предпринимателей, работающих в небольших торговых точках на юге страны.

В числе наиболее пострадавших от эпидемии - магазины одежды. Как объяснили "РГ" несколько владельцев таких торговых объектов, они не успели продать еще зимнюю коллекцию, а скоро наступит лето. Многие брали для закупки товара банковские кредиты.

В других магазинах, которые смогли открыться после недавнего послабления режима самоизоляции, практически нет покупателей.

- Неделю назад в Астрахани объявили о частичном прекращении режима повышенной готовности и разрешили открыть магазины, где есть отдельный вход и определенная площадь, или торгующие товарами из списка первоочередных. Мы начали работать. Продаем комиксы и настольные игры. За прилавком стою сам: продавцов пришлось отпустить, так как нет средств, чтобы им платить. За полдня пришел всего один покупатель, - переживает предприниматель Павел Воронин.

Рекомендуемые в условиях эпидемии арендные каникулы малому бизнесу почти никто из владельцев торговых центров не предоставил. Многие лишь снизили арендную плату, как правило, от 50 до 70 процентов. Но оставшиеся суммы нужно платить.

Хозяин астраханского ТЦ "Алимпия" разрешил предпринимателям оплачивать всего 30 процентов аренды. Самый крупный и богатый в городе торговый центр "Ярмарка" тоже пошел на уступку, сделав скидку 60 процентов.

- Но в этом ТЦ громадная арендная плата, поэтому мы даже оставшиеся 40 процентов сейчас не потянем, - продолжает предприниматель из Астрахани.

В таком положении почти весь малый бизнес. Единственный выход для многих - расторжение арендного договора.

- Новый закон о добросовестных арендаторах, как его называют, для нас и таких, как мы, - спасительный оберег. Иначе будут громадные убытки, долги и суды, - подчеркивает Павел Воронин, решивший расторгнуть договор дорогой аренды.

Безусловно, часть арендаторов спасает от банкротства переход на работу в режиме онлайн.

По мнению гендиректора сети кофеен "Шоколадница" Олега Подгорного, примерно четверть арендодателей не идут на уступки арендаторам, и это станет причиной банкротства большого числа ретейлеров.

Сейчас практически все собственники коммерческой недвижимости сами договариваются с предпринимателями о новых условиях: кто на что уговорит.

- Я пока не обсуждаю вопрос об изменении арендной платы с владельцем помещения, хотя мы практически не работаем. Просто опасаюсь результата переговоров. В здании, где мы находимся, владельцы других помещений снизили аренду от 50 до 70 процентов, но почему именно в таком размере, непонятно, - рассказал директор ростовского сервиса по ремонту телефонов Анатолий Калинченко.

Что даст новый закон? Арендаторы, чей бизнес отнесен к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии, вправе требовать снижения платы или прекращения договора аренды без денежных потерь, то есть без выплаты штрафов, до 1 октября этого года, если их ежемесячные доходы упадут более чем на 50 процентов с момента введения самоизоляции в регионе. Кроме того, они смогут вернуть обеспечительный платеж, который нередко составляет несколько сотен тысяч рублей.

- В нашем магазине в "Ярмарке" это 400 тысяч рублей (по 200 тысяч в месяц). До принятия закона при одностороннем расторжении договора деньги достались бы арендодателю. Теперь их можно будет вернуть. Но пока непонятно, на кого будет распространяться действие закона, - говорит еще один астраханский предприниматель на условиях анонимности.

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) считают, что восстановление выручки до прошлогоднего уровня займет от 9 до 15 месяцев после открытия помещений. Об этом говорится в письме организации в комитет Госдумы по бюджету и налогам. Ведь в самоизоляцию торговые центры были практически полностью лишены доходов.

В то же время в РСТЦ опасаются, что получившие право расторгать аренду в одностороннем порядке арендаторы на законных основаниях смогут давить на владельцев площадей выходом из договоров в целях получения лучших условий.

Прямая речь

Эльдар Касимов, владелец ТЦ "Алимпик", Астрахань:

- Если у арендаторов есть возможность наладить онлайн-торговлю и заработать таким образом деньги, то торговые центры зависят только от арендных платежей. И пока их массовое посещение запрещено, они находятся в очень невыгодном положении. Есть опасения, что теперь некоторые арендаторы, попадающие под новый закон, начнут спекулировать на этом и договориться с ними будет невозможно. Они будут расторгать договоры и потребуют свои депозиты (обеспечительный платеж). В основном торговые центры и так идут им навстречу, понимая, что если арендаторы не выживут, платить будет некому. Существует и такая проблема: большинство ТЦ построено на кредитные средства, а некоторые брали кредиты на реконструкцию, и их нужно гасить.