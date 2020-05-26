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Проект: В регионах

Охота к перемене мест

Из-за пандемии выехать за пределы региона сложно, но можно
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 111(8165)
В апреле авиаперевозки в астраханском аэропорту упали на 90 процентов, пассажиропоток на железной дороге снизился на 70 процентов. В мае перевозчики не ждут улучшений, а в июне - да. Все надежды на то, что ограничения снимут, заработают гостиницы и внутренний туризм оживет.

Впрочем, по работе и срочным личным делам в некоторые регионы из Астрахани можно выехать и сейчас. Как осуществляются поездки в условиях эпидемии коронавируса, узнал корреспондент "РГ".

"Отменены только транзитные и международные рейсы, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги, - это поезд Грозный-Волгоград, Атырау-Астрахань, Баку-Киев. А поезда в направлении Москвы, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Волгограда ходят".

Правда, периодичность курсирования поездов изменилась. Например, в Москву можно уехать только по четным дням, а вернуться обратно - по нечетным, в Волгоград - во все дни, кроме субботы. Поезд могут и отменить, если будет раскуплено меньше 25 процентов билетов, но такого еще ни разу не случалось.

Фото: REUTERS
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- Мы с мужем и дочкой возвращались на поезде 22 апреля из Астрахани от родителей, - рассказала жительница Санкт-Петербурга Евгения Гомозова. - Билетов в плацкарт и купе уже не было, пришлось взять в вагон люкс, но места в нем были всего на 400 рублей дороже купейных. Проводники в масках, уборка - каждый час: моют все, включая ручки дверей. В соседнем купе сильно кашляла женщина, я забеспокоилась, сообщила проводнику, сразу пришел начальник поезда с термометром. Температуры у нее не оказалось. Приехав в Петербург, мы поселились на даче: решили изолироваться.

Как сообщили железнодорожники, появились новые требования к тому, как рассаживать пассажиров, возможно, поэтому свободные места и занимают быстрее. В одно купе - не больше двух человек. В плацкартных вагонах - по трое в каждый отсек (раньше было по шесть): можно взять верхнее, нижнее место и одну полку в "боковушке".

В поездках придется придерживаться определенных правил. В поезде пассажирам бесконтактным способом измеряют температуру не менее одного раза за рейс, если поезд находится в пути до пяти часов, а когда поездка более длительная, не реже двух раз в сутки. Если температура повышенная, пассажиру придется выйти на ближайшей станции, где его поместят в изолятор до приезда медиков. Такие пункты сейчас открылись при всех железнодорожных вокзалах.

- Правила проведения термометрии для пассажиров внутренних рейсов не прописаны. Это делают только на международных рейсах, а их сейчас нет, - рассказали "РГ" в астраханском аэропорту. - И это уже полномочия Роспотребнадзора.

По словам сотрудников отдела маркетинга, рейсов стало значительно меньше. Остались только Астрахань-Москва и Астрахань-Минеральные Воды. Нет рейсов "Победы", сокращены полеты "Аэрофлота" и "Сибири". Расписание постоянно меняется: бывает и один рейс в день, и четыре, или их вообще может не быть.

В последние две недели рейсы отменяются часто. Каждая авиакомпания исходит из собственных экономических интересов и в соответствии с ними планирует вылет. Так что за своим рейсом нужно тщательно следить, заходя на сайт аэропорта или авиакомпании. Но по правилам компания должна уведомить пассажиров об отмене или задержке рейса, если он верно сообщил свои контакты при оформлении билета. В день вылета рейсы еще не отменялись.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Уехать можно, - говорят сотрудники аэропорта, - но нужно изучить правила пребывания в регионе, в который вы направляетесь, а сейчас они везде разные. Например, каждому прилетевшему в Астрахань вручается уведомление о необходимости соблюдения двухнедельного карантина".

Междугородние автобусные перевозки в Астраханской области отменены, но на личном автомобиле или такси можно и приехать и уехать.

- Мы ехали на своей машине домой в Астрахань из Владивостока через Петербург, - рассказала Анна Пимонкова. - Прибыли 26 апреля. На границе с Астраханской областью нам измерили температуру, проверили общее состояние и все, мы поехали дальше. Соблюдать карантин от нас не требовали.

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