Пассажирские автоперевозки официально признаны одной из наиболее пострадавших сфер бизнеса. Восстановлению отрасли, по мнению участников рынка, поможет курортный сезон. Но будет он в Крыму или нет, пока непонятно.

Пассажиров пока немного, но летом за счет туристов их становится на 50-70 процентов больше. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Со 2 апреля, согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова "О введении режима повышенной готовности на территории РК", междугороднее транспортное сообщение было приостановлено. По данным минтранспорта РК, перевозки пассажиров осуществляли 36 юрлиц и ИП.

Возобновились перевозки 18 мая, после снятия режима всеобщей самоизоляции. Первые дни автобусы курсировали между городами по расписанию выходного дня (с 05.00 до 11.00 утра и с 16.00 до 22.00 вечера). С 22 мая - в обычном режиме.

- Делать какие-то выводы рано. Пассажиров пока немного. Студенты сидят дома, учатся дистанционно, туристов нет, многие предприятия остановлены, их сотрудники не ездят на работу, - говорит глава Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Николай Дискин.

По информации директора "Крымавтотранса" Андрея Бессмертного, количество пассажиров на междугородних перевозках в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в пять раз. За три дня перевезено 18-20 тысяч человек, в прошлом году в аналогичный период ежесуточно - 30 тысяч человек.

По словам вице-президента ассоциации Зиновия Лудчака, летом пассажиропоток за счет туристов увеличивается на 50-70 процентов.

- Меры, принятые на федеральном уровне, помогут перевозчикам. Некоторые уже получили субсидию на выплату зарплаты, Фонд микрофинансирования снизил ставки по кредитам. Предприятиям пострадавших отраслей пообещали списать налоги и взносы кроме НДС за второй квартал. Должны продлить мораторий на штрафы за отсутствие в автобусах контрольно-кассовой техники. Если эти меры будут приняты, отрасль восстановится быстро. Но важно, чтобы состоялся курортный сезон. Ждем и решения о возобновлении автобусного сообщения между субъектами РФ, - говорит Зиновий Лудчак.

Автобусы между Крымом и Севастополем начали курсировать с 25 мая.

В прошлом году на пасхальные и майские праздники услугами автостанций предприятия Крымавтотранс воспользовались более 500 тысяч пассажиров - крымчане и приезжие. Популярностью пользовались и межрегиональные направления - 46 процентов от общей выручки за билеты. В 2020 году в этот период междугородние автобусы не ходили, большинство автостанций было закрыто.

В Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма не исключают, что из-за сложившейся ситуации обновление подвижного состава многим предприятиям придется отложить на следующий год. В республике 50 процентов автобусов и маршруток исчерпали свой ресурс и требуют замены. Многие транспортники не могут купить новые автобусы по ранее заключенным договорам - некоторые российские заводы еще не работают, некоторые возобновили деятельность, но ждут поставку комплектующих из Китая.

Не лучше обстоят дела у предприятий и ИП, работающих на городских маршрутах.

После введения режима повышенной готовности, со второго апреля, в крымской столице общественный транспорт работал четыре часа утром и четыре вечером (с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00). Пассажиропоток из-за самоизоляции сократился в несколько раз.

По информации министерства транспорта РК, в Симферополе перевозками пассажиров занимаются МУП "Горавтотранс", ГУП "Крымтроллейбус" и частники. Например, в это время на маршруты выходили 52 автобуса МУП "Горавтотранс", тогда как раньше - более 130 машин. Из общего числа работающего транспорта 40,2 процента - это автобусы и маршрутки частных предприятий, 21,5 процента - МУП "Горавтотранс", 33 процента - автобусы и троллейбусы ГУП "Крымтроллейбус".

С 18 мая общественный транспорт работает целый день, но на маршруты пока выходят не все автобусы. По прогнозам экспертов, от 30 до 50 процентов автоперевозчиков уйдут с рынка. Муниципальный транспорт власти поддержат, но вот частники из-за вынужденного простоя и снижения доходов не смогут обновить подвижной состав. А это одно из главных условий конкурса на получение маршрутов.

Кстати

По данным председателя Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолия Цуркина, грузопоток снизился на 25-30 процентов в связи с приостановкой работы общепита, санаторно-курортной и строительной отраслей. Из-за низкой деловой активности падает платежеспособность клиентов. Выручка сократилась в среднем на 30 процентов.

Из-за режима нерабочих дней и отсутствия такого понятия в законодательстве, возникли сложности с оплатой привезенного товара. Многие заказчики находились на самоизоляции и прекратили платить за оказанные услуги.

Предприниматели по программе коммерческого лизинга купили грузовые машины отечественного производства. Некоторые лизинговые компании предоставили своим клиентам отсрочку платежей, но для многих предприятий на фоне снижающихся доходов из-за сокращения грузопотока оплата по лизинговым договорам становится проблемой.

Не все компании, занимающиеся организацией грузоперевозок, могут рассчитывать на помощь государства: льготные кредиты, отсрочку уплаты налогов и взносов. Потому что не все ОКВЭДы (код отраслей из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) попали в правительственный список пострадавших отраслей.

Придется транспортникам самим искать выход из этой ситуации.

Участники рынка считают, что указанные в реестре виды деятельности часто не совпадают с фактическими. Иногда они указаны неверно, или же некоторые виды деятельности являются смешанными. Поэтому необходима более четкая структуризация кодов.

- Грузопоток сейчас не растет: многие предприятия еще закрыты. Как быстро он восстановится, будет зависеть, в том числе, и от того, состоится курортный сезон или нет, - говорит Анатолий Цуркин.

Справка "РГ"

По данным Крымстата, за январь-март 2020 года услугами автомобильного транспорта Республики Крым (с учетом перевозок индивидуальными предпринимателями) воспользовались 29,9 миллиона пассажиров, что на 10,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Пассажирооборот в сравнении с январем-мартом 2019 года уменьшился на 15,7 процента и составил 438,5 миллиона пассажиро-километров.