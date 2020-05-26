В рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве правительство Москвы выделило Севастополю дополнительно три миллиарда рублей, которые пойдут на модернизацию здравоохранения и благоустройство.

Средства уже распределены между профильными ведомствами. Как рассказал директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп, 1,9 миллиарда получил департамент здравоохранения. Большая часть этой суммы будет направлена на ремонт медицинских учреждений города, оказывающих первичную, специализированную и скорую помощь, а также учреждений охраны здоровья матери и ребенка. 625 миллионов потратят на информатизацию и обеспечение безопасности объектов здравоохранения.

1,1 миллиарда рублей направлены в департамент городского хозяйства. Их планируется израсходовать на ремонт и благоустройство пешеходной сети, капитальный ремонт и реконструкцию парков, скверов, набережных, пляжей, общественных мест и улиц города, а также на обновление парка коммунальной техники.

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, соглашение о предоставлении средств было подписано по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, которое состоялось в начале года в Ялте.

Дополнительные средства потребовались, чтобы медучреждения смогли пройти лицензирование. В настоящее время состояние зданий, в которых располагаются поликлиники и амбулатории, оставляет желать лучшего. Помимо капитального ремонта, требуется закупить новую мебель и оборудование.

- В здравоохранении города есть огромные проблемы, которые в этом году надо начать устранять, чтобы пройти лицензирование и обеспечить нормальные условия работы врачей, - отметил Развожаев.

В ближайшие годы в Севастополе планируется привести в соответствие с требованиями 120 зданий, чтобы получить лицензии на предоставление медицинских услуг.

Еще одна цель - повышение качества городской среды. Согласно индексу Минстроя РФ, Севастополь относится к крупным населенным пунктам с неблагоприятной городской средой. Власти рассчитывают за три года изменить ситуацию при финансовой помощи столицы. Предстоит отремонтировать 69 парков и скверов, установить уличное освещение, выполнить газификацию многоквартирных домов, заменить лифты, отремонтировать подъезды. Эти работы уже начались в 2019 году и продолжатся в 2020 и 2021-м.

Напомним, соглашение Севастополя с Москвой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано 24 ноября 2018 года. В течение трех лет столица планировала перечислить Севастополю 22 миллиарда рублей. На 2020 год первоначально была утверждена сумма 6,7 миллиарда рублей, из которых 2,5 миллиарда предназначены для ЖКХ, 1,35 миллиарда - на образование, 1,03 миллиарда - на здравоохранение, 1,05 миллиарда - на культуру, спорт и другие направления. По новому соглашению к суммам 2020 года прибавилось еще три миллиарда рублей.