Многие ИП и небольшие предприятия оказались сегодня на грани разорения. В такой ситуации денежные вливания или хотя бы смягчение требований банков могли бы облегчить положение закредитованных предпринимателей.

Банк России рекомендовал финансовым организациям пойти навстречу малому и среднему бизнесу. Речь, в частности, идет о реструктуризации кредитов, предоставлении отсрочки погашения долга, а также об отказе от неустойки за ненадлежащее выполнение условий займа. Обратиться к кредитору с соответствующим заявлением можно до 30 сентября 2020 года. Но следует учитывать, что проценты по займу все равно будут начисляться, и когда льготный период закончится, заемщику придется возобновить регулярные выплаты по новому графику.

- В Ростовской области субъекты малого и среднего предпринимательства направили в банки почти 1500 заявлений о кредитных каникулах. Финансовые организации в регионе рассмотрели практически все поступившие обращения (99 процентов) и одобрили 85 процентов из них. Кредитные каникулы уже предоставлены на основании одной тысячи обращений (сумма кредита - два миллиарда рублей), - говорит управляющий региональным отделением Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

Она также отметила, что еще в 1200 обращениях представителей донского малого и среднего бизнеса, поступивших в банки с 20 марта по 6 мая, были просьбы о реструктуризации кредитов. Банки уже рассмотрели около 90 процентов таких обращений. Из них одобрено 89 процентов, а фактически реструктурировано 744 займа на 5,7 миллиарда рублей.

В пресс-службе ВТБ сообщили о предоставлении юрлицам и ИП на срок до 12 месяцев кредитов на выплату жалования работникам. При расчете максимальной суммы займа учитывается количество сотрудников, региональный МРОТ, районный коэффициент и ставка по взносам с зарплаты. Заявка рассматривается за один день и без залогового обеспечения. Общая сумма выданных банком зарплатных кредитов в Ростовской области составила 69 миллионов рублей. Также рассматриваются заявки на реструктуризацию и субсидирование процентной ставки.

В банке "Открытие" обращают внимание на ситуацию с малым и средним предпринимательством на Кубани, где сконцентрировано значительное количество пострадавших от эпидемии предприятий.

- От наших клиентов, субъектов малого и среднего бизнеса, в Краснодарском крае мы получили более 130 заявок на предоставление помощи на общую сумму 3,7 миллиарда рублей. Большая часть обращений касается реструктуризации действующих кредитов по программам банка. Также поступает немало просьб о кредитных каникулах. Почти 100 заявок на 1,8 миллиарда рублей уже одобрено. Остальные находятся на стадии рассмотрения или по ним вынесено отрицательное решение. Отказ, как правило, связан с тем, что заявитель не предоставляет необходимый пакет документов. Больше всего обращений поступает из сегмента HoReCA (кафе, рестораны, гостиницы), но также обращаются владельцы предприятий, занимающиеся арендой, производством и торговлей непродовольственными товарами, - говорит пресс-секретарь банка "Открытие" по ЮФО и СКФО Дмитрий Буянин.

А в региональный банк "Центр-инвест" на 1 мая от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступило 318 заявок на реструктуризацию кредитов на четыре миллиарда рублей.

- 90 процентов заявок одобрены банком. Часть клиентов отказались от реструктуризации, и два процента заявок отклонены из-за отсутствия признаков ухудшения финансового состояния либо из-за того, что финансовое состояние ухудшилось задолго до пандемии, - говорит помощник председателя правления по связям с общественностью Наталья Алябьева.

Разные банки предлагают довольно широкий спектр программ поддержки предпринимателей, работающих в пострадавших от эпидемии отраслях. Так, например, на юге России можно взять кредит на выплату жалования под ноль процентов годовых на первые полгода и под 3,5 процента - на следующие полгода. Предприятиям предоставляется отсрочка на 6 месяцев с делением процентных платежей на три равные части: по одной трети процентной ставки оплатят государство и банк, а одна треть уплачивается заемщиком. Также реструктуризируются действующие кредиты для малого бизнеса и ранее выданные экспресс-кредиты микропредприятиям. Финансовые организации отменяют комиссии по платежам в интернет-банке, вводят льготный тариф с бесплатным обслуживанием расчетного счета для предпринимателей из пострадавших отраслей. Кроме того, на льготных условиях кредитуются весенние полевые работы.

Между тем далеко не все представители малого и среднего бизнеса довольны поддержкой, которую предлагают им банки. Согласно опросу ТПП РФ, только 8 процентов предпринимателей считают, что мер поддержки бизнеса достаточно, еще 4 процента утверждают, что они не нуждаются в помощи. Больше половины, 56 процентов, в регионе "не понимают, как воспользоваться мерами поддержки", в частности, из-за необоснованного, по их мнению, отказа банков.

- Обращался за кредитом в банк, отказали, не объяснив причин, - пожаловался владелец торговых площадей в Ростове Владимир Анохин. - Взял ссуду в другом банке, но не беспроцентную. Все, у кого есть подушка безопасности, надеются пережить сложный период, не попав в кредитную кабалу.

Отсрочкой уплаты налогов воспользуются 30 процентов, кредитными каникулами - только 19 процентов, а вот взять кредит с нулевой ставкой на зарплату сотрудникам готовы лишь около 17 процентов предпринимателей. Большинство считает, что восстанавливать бизнес придется год-два, и выплачивать долг они не готовы.

- Я не уверен в том, что помощь, которую предлагают банки, окажется существенной для моего бизнеса. Взять хотя бы отсрочку кредитных платежей. Да, у меня есть кредиты, и банк, который обслуживает мою фирму, даже ввел автоматическую отсрочку платежей на месяц. Мне это было совершенно не нужно, но неожиданно оказалось сложно внести платеж по старой схеме. Поэтому я вынужденно воспользовался этой отсрочкой. Ситуация складывается так: апрель мы кое-как протянули за счет небольших сохранившихся с предыдущих месяцев финансовых запасов. А в мае нужно выживать уже после голодного апреля. При этом надо заплатить проценты, которые никто не отменял, сразу за два месяца. Так же и с другими отсрочками: расплачиваться-то все равно придется, но уже после тяжелого кризисного периода, когда вообще можно оказаться без денег. К реструктуризации кредита я тоже отношусь настороженно и воспользуюсь этим механизмом лишь в крайнем случае, потому что, как показывает опыт общения с банками, если где-то выиграешь, то где-то обязательно проиграешь, - считает владелец небольшой ростовской фирмы Алексей К.

В сложившейся ситуации многие предприниматели считают, что полезнее для них будет государственная поддержка в виде прямой безвозмездной финансовой помощи в размере одного МРОТа на каждого работника, более 12 тысяч рублей. Сумма скромная, но она позволит многим "малышам" удержаться на плаву в кризисный период. Правда, чтобы получить такую субсидию от государства, нужно выполнить ряд условий. Например, не иметь большой налоговой задолженности и не увольнять в кризис более десяти процентов сотрудников.