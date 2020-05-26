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26.05.2020 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани предупредили о резком подъеме уровня воды в реках

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Анна Буралкова/РГ Фото: Анна Буралкова/РГ
Фото: Анна Буралкова/РГ

На юго-восточной территории Кубани и Черноморском побережье - от Геленджика до Магри - до конца суток 26 мая из-за обильных дождей ожидается подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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В ведомстве рассказали, что есть вероятность подтопления сельхозугодий и населенных пунктов, прорывов дамб и нарушения работы объектов жизнеобеспечения. Непрекращающиеся осадки могут вызвать оползни. В связи с этим спасатели рекомендуют людям оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительных систем, при необходимости выключить все газовые и электрические приборы.

Выходить на улицу необходимо в защитной одежде и обуви, парковать автомобили нужно в предназначенных для этого стоянках, а наиболее ценные вещи упаковать в герметичный, влагонепроницаемый пакет.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единым телефонам спасения 01 и 101.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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