На Кубани предупредили о резком подъеме уровня воды в реках

На юго-восточной территории Кубани и Черноморском побережье - от Геленджика до Магри - до конца суток 26 мая из-за обильных дождей ожидается подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что есть вероятность подтопления сельхозугодий и населенных пунктов, прорывов дамб и нарушения работы объектов жизнеобеспечения. Непрекращающиеся осадки могут вызвать оползни. В связи с этим спасатели рекомендуют людям оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительных систем, при необходимости выключить все газовые и электрические приборы.

Выходить на улицу необходимо в защитной одежде и обуви, парковать автомобили нужно в предназначенных для этого стоянках, а наиболее ценные вещи упаковать в герметичный, влагонепроницаемый пакет.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единым телефонам спасения 01 и 101.