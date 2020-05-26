На Кубани проверят полицейских, бросивших детей на улице

На Кубани прокуратура организовала проверку правомерности действий полицейских, бросивших двух детей на улице без родителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По предварительным сведениям установлено, что сотрудниками полиции 18 мая 2020 года около 19.00 на территории центрального парка, расположенного вблизи районной больницы станицы Варениковской Крымского района, закрытой на карантин, выявлен мужчина с двумя малолетними детьми, катающимися на велосипедах, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - На требования сотрудников полиции предъявить документ, удостоверяющий личность, а также проследовать к патрульному автомобилю гражданин ответил отказом, оказав сопротивление".

В надзорном ведомстве добавили, что в отношении мужчины "были приняты меры по его доставлению в территориальный орган внутренних дел для установления личности и составления административного протокола". Но при этом полицейские оставили на улице его двух малолетних детей - без родителей или их законного представителя. По сообщению прокуратуры, действиям сотрудников МВД "будет дана оценка".

Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс в Краснодарском каре. Уже известно, что отца детей, нарушившего режим самоизоляции, отпустили домой, составив на него административный протокол и выписав ему штраф на сумму две тысячи рублей.

Однако в тот момент, когда происходило задержание, как сообщают очевидцы, два ребенка восьми и 10 лет (один из которых является инвалидом) были оставлены вечером (около 19.00) на улице без родителей. Говорится также, что сотрудники полиции якобы отказались звонить матери детей и сообщить ей о произошедшем. Школьников успокоили и доставили домой только соседи, оказавшиеся рядом. После этого мать брошенных детей написала заявление в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении сотрудников полиции, оставивших несовершеннолетних на улице.