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26.05.2020 17:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани проверят полицейских, бросивших детей на улице

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани прокуратура организовала проверку правомерности действий полицейских, бросивших двух детей на улице без родителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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 "По предварительным сведениям установлено, что сотрудниками полиции 18 мая 2020 года около 19.00 на территории центрального парка, расположенного вблизи районной больницы станицы Варениковской Крымского района, закрытой на карантин, выявлен мужчина с двумя малолетними детьми, катающимися на велосипедах, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - На требования сотрудников полиции предъявить документ, удостоверяющий личность, а также проследовать  к патрульному автомобилю гражданин ответил отказом, оказав сопротивление".

В надзорном ведомстве добавили, что в отношении мужчины "были приняты меры по его доставлению в территориальный орган внутренних дел для установления личности и составления административного протокола". Но при этом полицейские оставили на улице его двух малолетних детей - без родителей или их законного представителя. По сообщению прокуратуры, действиям сотрудников МВД "будет дана оценка".

Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс в Краснодарском каре. Уже известно, что отца детей, нарушившего режим самоизоляции, отпустили домой, составив на него административный протокол и выписав ему штраф на сумму две тысячи рублей.

Однако в тот момент, когда происходило задержание, как сообщают очевидцы, два ребенка восьми и 10 лет (один из которых является инвалидом) были оставлены вечером (около 19.00) на улице без родителей. Говорится также, что сотрудники полиции якобы отказались звонить матери детей и сообщить ей о произошедшем. Школьников успокоили и доставили домой только соседи, оказавшиеся рядом. После этого мать брошенных детей написала заявление в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении сотрудников полиции, оставивших несовершеннолетних на улице.

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