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26.05.2020 13:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У стен собора в Волгограде нашли уникальный памятник

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Предоставлено Волгоградской Епархией Фото: Предоставлено Волгоградской Епархией
Фото: Предоставлено Волгоградской Епархией

Строители сквера под стенами Александро-Невского собора в Волгограде нашли уникальный могильный памятник XIX века. Как выяснили эксперты, он принадлежал известному царицынскому купцу Архипу Иванову, основателю торгового дома "Архип Иванов и сыновья". Получается, что это первый и единственный уцелевший фрагмент старинного царицынского кладбища.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Чудом сохранившуюся плиту из полированного гранита строители обнаружили, когда разравнивали площадку под сквер. На камне сверху вниз помещены молитвы, а также надписи "Здесь погребено тело Архипа Ивановича Иванова, сконч. 10 ноября 1885 г." и "От благодарных детей". Известно, что у купца было три сына: Василий, Алексей и Степан. Последний из них состоял в составе попечительской комиссии по постройке собора, а в 1893 году был выбран управляющим местного общества взаимного кредита. Сам Иванов занимал должность гласного (то есть депутата) Царицынской Думы с 1871 года два "созыва" до 1879 года.

Как сообщили в Волгоградской Епархии, Иванов был одним из последних захороненных на Скорбященском кладбище (сейчас здесь находится Комсомольский сквер и городской сад). Во времена СССР многие надгробия были разрушены и пущены на строительные нужды. А вот этот уцелел.

Строители заявили, что хотели бы отреставрировать памятник. Затем его установят у входа в часовню Урюпинской иконы Божией Матери.

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