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26.05.2020 14:06
Проект: В регионах

Фермерский джекпот

В этом году 19 крымских аграриев получат господдержку
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 111(8165)
В рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 19 победителей конкурса получат господдержку. Об этом сообщил зампредседателя Совета министров - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Победа в конкурсе и поддержка государства позволяет аграриям заниматься любимым делом. Например, пчеловодством. Фото: Александр Кондратюк\РИА Новости Победа в конкурсе и поддержка государства позволяет аграриям заниматься любимым делом. Например, пчеловодством. Фото: Александр Кондратюк\РИА Новости
Победа в конкурсе и поддержка государства позволяет аграриям заниматься любимым делом. Например, пчеловодством. Фото: Александр Кондратюк\РИА Новости
Фото: Сергей Винник/РГ
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По его словам, конкурсная комиссия рассмотрела 49 заявок на общую сумму 148,1 миллиона рублей.

- К конкурсу допустили 44 заявителя, девятнадцать из них успешно прошли отбор, - рассказал вице-премьер крымского правительства. - Победители запрашивали гранты от 900 тысяч до 3,6 миллиона рублей. Фермеры планируют развивать в республике животноводство и растениеводство. Сумма, выделенная на поддержку аграриев, в этом году составит 43 миллиона.

В крымском минсельхозе напомнили, что прием документов на конкурс завершился в конце февраля. Комиссия приступила к работе 16 апреля. В ее задачу входил отбор заявителей на получение гранта для создания и расширения крестьянского (фермерского) хозяйства и развития сельской кооперации.

Этот проект успешно реализуется в Крыму с прошлого года. В 2019 году по итогам конкурса 16 крестьянских хозяйств получили 41,2 миллиона рублей.

Пчеловоду из Сакского района Андрею Ярковскому победа в конкурсе в прошлом году позволила заниматься исключительно любимым делом. По словам предпринимателя, он получил полтора миллиона рублей с условием создать минимум два рабочих места и не закрываться в течение ближайших пяти лет.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- До этого я совмещал пчеловодство с работой на мебельной фабрике. Прервать работу на фабрике, чтобы заниматься только пчеловодством, не рисковал, поскольку чувствую ответственность за благополучие своей семьи, - рассказал фермер. - После победы в конкурсе я купил почти двести новых ульев, на которые собственных денег не хватило бы никогда, и пчелопакеты, то есть молодые семьи пчел, а еще приобрел участок, на котором буду создавать пасеку, - рассказал фермер "РГ". - Когда ульи находились на моем приусадебном участке, соседи жаловались, что к ним во двор залетают пчелы и весной пачкают автомобиль.

По словам Ярковского, вокруг пасеки он посадит деревья и медоносы. На отдельном участке пчелы никому не будут мешать, и здесь их никто не отравит.

Пережить почти два месяца объявленной главой Крыма жесткой изоляции из-за коронавируса Андрею позволило то, что на своем предприятии он трудоустроил родственников.

- Они к временным сложностям отнеслись с пониманием, - признался пчеловод.

Тем временем

С 26 мая минсельхоз Крыма начнет принимать документы на господдержку молодых аграриев не старше 35 лет, изъявивших желание работать в сельской местности. По словам министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, в этом году к перечню специальностей и организаций получателей добавлен профиль "Ветеринария и зоотехния". Также расширен список предприятий агропромышленного комплекса Крыма. К ним отнесены научные, профессиональные образовательные организации и вузы, которые производят сельскохозяйственную продукцию.

Размер единовременной выплаты для выпускников средних профессиональных учебных заведений составляет 200 тысяч рублей, а для выпускников вузов - 250 тысяч рублей. Общая сумма в этом году составит 22 миллиона рублей.

Рюмшин уточнил, что господдержку смогут получить молодые специалисты, окончившие образовательные учреждения не ранее 2017 года.

Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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