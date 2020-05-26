В Крыму "черные банкиры" обналичили более миллиарда рублей

В Крыму сотрудники полиции задержали участников преступной группировки по подозрению в незаконном выводе в теневой оборот более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, для обналичивания денег различных коммерческих структур подозреваемые заключали фиктивные сделки в связи с оплатой товаров, работ и услуг. Злоумышленники переводили безналичные средства клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обналичивали их. За свои услуги сообщники получали вознаграждение - комиссию в размере 7-12 процентов от объема перевода.

- По предварительным данным, в результате противоправной деятельности в теневой оборот было выведено более одного миллиарда рублей, а члены преступного сообщества получили незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей, - отметила Волк.

Предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников банды, отвечающих за юридическое сопровождение ее деятельности, в том числе регистрации фирм и расчетных счетов, крымские полицейские задержали вместе с коллегами из Главного управления экономической безопасности МВД России при участии ФСБ.

Следственное управление МВД по РК возбудило уголовные дела по части 2 статьи 172 ("Незаконная банковская деятельность") и частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Также сотрудники полиции при участии Следственного комитета РФ и Росфинмониторинга привлекли к ответственности клиентов "черных банкиров". С них правоохранители взыскали суммы не уплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.