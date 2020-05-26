В Крыму на Ай-Петри открыта новая пещера глубиной более 100 метров

Новости

Под Тамбовом убит 101-летний ветеран Великой Отечественной войны 20:08
В Москве ввели видеосервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции 20:04
В России тушат пожары на более чем 13 тысячах гектаров 20:01
Польша начала получать газ реверсом из Германии 19:59
Минздрав: В центре трансплантологии готовы принимать пациентов с COVID-19 19:45
"Урал" сообщил об улучшении состояния здоровья Погребняка 19:42
Представитель Кишинева впервые участвовала в работе коллегии ЕЭК 19:41
Собрания собственников жилья будут проходить на портале госуслуг 19:11
Минздрав: 101 врач в России умер от коронавируса 19:02
Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок 18:55
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию 18:41
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп 18:36
Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг 18:35
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 18:20
В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки 18:20
Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста 18:06
В комитете ГД поддержали идею сократить срок моратория на пени за ЖКУ 18:01
Российские Toyota отправятся в Армению 18:01
Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов 17:54
"Аэрофлот" запустил выдачу электронных ваучеров в тестовом режиме 17:47
В Севастополе разрешат бронирование отелей после 15 июня 17:45
Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о выявлении коронавируса 17:38
Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках 17:37
В Севастополе с 1 июня откроют летние площадки ресторанов и кафе 17:33
В Минске объективно оценили эффективность реализации госпрограмм 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 19:48
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Крыму на Ай-Петри открыта новая пещера глубиной более 100 метров

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Неизвестная ранее карстовая пещера открыта севастопольским клубом спелеологов на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом "РГ" рассказал спелеолог, член Русского географического общества Анатолий Пряшников.
Фото: Личный архив Анатолия Пряшникова Фото: Личный архив Анатолия Пряшникова
Фото: Личный архив Анатолия Пряшникова

- 9 мая нашли по косвенным признакам вероятное место, прокопали два метра и открыли вход в пещеру. Состоялись две экспедиции, мы достигли глубины 105 метров, - сообщил Пряшников. - Мы решили назвать пещеру "Тридцатка" в честь героев 30-й береговой бронебашенной батареи, которая обороняла Севастополь в годы Великой Отечественной войны.

Вход в пещеру находится на высоте 1080 метров. Он был скрыт под завалом камней. По словам спелеолога, пещера относится к вертикальному типу и является редкой для Крыма, поскольку на полуострове известно не так много карстовых полостей глубиной более 100 метров.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
В Крыму пробурили новый вход в пещеру "Таврида"

Пряшников отметил, что пещера не имеет экскурсионного потенциала, но интересна исследователям и спортсменам.

- Продолжим ее исследовать, - говорит спелеолог. - Мы достигли условного дна на глубине 105 метров. Можно лезть дальше, но там происходит сужение, надо расширять. Считается, что пещеры никогда не заканчиваются, но заканчивается энтузиазм исследователей.

Первооткрыватели планируют выполнить топографическую съемку пещеры и передать сведения в Институт карста и спелеологии при Крымском федеральном университете, чтобы данные занесли в реестр пещер Крыма, который ведется с 1960-х годов.

- На самом деле на Земле осталось не так много мест, куда не ступала нога человека, и мы такое место нашли в Крыму, - добавляет спелеолог. - Это настоящее географическое открытие.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Путин: Пик коронавируса в России пройден
В России повысят накопительную пенсию
Транзит российского газа через Польшу остановлен
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ