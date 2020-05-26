В Крыму на Ай-Петри открыта новая пещера глубиной более 100 метров

Неизвестная ранее карстовая пещера открыта севастопольским клубом спелеологов на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом "РГ" рассказал спелеолог, член Русского географического общества Анатолий Пряшников.

- 9 мая нашли по косвенным признакам вероятное место, прокопали два метра и открыли вход в пещеру. Состоялись две экспедиции, мы достигли глубины 105 метров, - сообщил Пряшников. - Мы решили назвать пещеру "Тридцатка" в честь героев 30-й береговой бронебашенной батареи, которая обороняла Севастополь в годы Великой Отечественной войны.

Вход в пещеру находится на высоте 1080 метров. Он был скрыт под завалом камней. По словам спелеолога, пещера относится к вертикальному типу и является редкой для Крыма, поскольку на полуострове известно не так много карстовых полостей глубиной более 100 метров.

Пряшников отметил, что пещера не имеет экскурсионного потенциала, но интересна исследователям и спортсменам.

- Продолжим ее исследовать, - говорит спелеолог. - Мы достигли условного дна на глубине 105 метров. Можно лезть дальше, но там происходит сужение, надо расширять. Считается, что пещеры никогда не заканчиваются, но заканчивается энтузиазм исследователей.

Первооткрыватели планируют выполнить топографическую съемку пещеры и передать сведения в Институт карста и спелеологии при Крымском федеральном университете, чтобы данные занесли в реестр пещер Крыма, который ведется с 1960-х годов.

- На самом деле на Земле осталось не так много мест, куда не ступала нога человека, и мы такое место нашли в Крыму, - добавляет спелеолог. - Это настоящее географическое открытие.