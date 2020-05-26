Строительная отрасль пока не включена в список наиболее пострадавших, однако этот вопрос уже обсуждается. Конечно, девелоперы косвенно ощутили на себе и полную остановку предприятий отдельных сфер производства, и нарушение логистических цепочек, и кратковременное падение покупательского спроса на жилую и коммерческую недвижимость. Но стоит ли говорить о кризисе в данной сфере, выяснял корреспондент "РГ".

Большинство компаний простаивало всего неделю, а с 20 апреля с соблюдением всех необходимых санитарных норм возобновили деятельность уже все без исключения застройщики.

- Для нас это был и правда непростой период, - признался гендиректор компании "ИнтерСтрой" Олег Леухин. - Были сложности с поставкой стройматериалов: многие подрядчики требовали 100-процентную предоплату. Кроме того, из-за карантина мы были вынуждены перестроить организацию труда, систему допуска работников на объекты и размещения иногородних специалистов, а также обслуживание клиентов. Нам пришлось быстро адаптироваться: ввести онлайн-показ объектов, запустить сервисы удаленного оформления сделок, и ситуация стала выравниваться. К счастью, с трудностями нам удалось успешно справиться и не допустить отставания от графиков. Так что все обязательства перед клиентами мы выполняем.

Достойно преодолела ограничения и компания "Монолит", реализующая сразу несколько проектов комплексной застройки Симферополя.

- Мы успешно перестроились на удаленные сделки, пригласив клиентов в мобильный офис, - рассказала Дарья Осадчая, замдиректора по персоналу группы компаний "Монолит". - Некоторое время мы наблюдали падение спроса: в условиях неопределенности люди неохотно инвестируют накопления, а многие крымчане потеряли работу или лишились значительной части дохода. Но в последние недели рост спроса очевиден, что свидетельствует о потенциальном повышении ликвидности недвижимости в Крыму. Пока говорить о полном восстановлении спроса преждевременно. Несмотря на это, мы строим и сдаем свои объекты с опережением и об увеличении сроков строительства речь не идет.

По данным Совмина РК, строительный сектор республики со смежными отраслями формирует сейчас около 20 процентов валового регионального продукта. В строительстве официально трудоустроены около 20 тысяч человек и еще 15 тысяч - в смежных отраслях. В начале 2020 года средняя зарплата строителей достигла 38,7 тысячи рублей.

- Основная задача - удержать эти показатели, - считает вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов. - Сейчас с помощью проектного финансирования, а также других видов кредитования банки загрузили в отрасль кредитные лимиты в размере около миллиарда рублей При этом остатки на эскроу-счетах проектного финансирования превышают выданные кредиты на 40 процентов. Но пополнение оборотных финансовых средств строительным компаниям все равно крайне необходимо. Мы пытаемся интенсифицировать работу банков и девелоперов.

По словам председателя комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и ТЭК Леонида Бабашова, в некоторых банках, ссылаясь на снижение спроса, приостановили проектное финансирование по эскроу-счетам.

- Банки продолжают ипотечное кредитование, но нам известно, что иногда первоначальный взнос доходит до 30 процентов стоимости недвижимости, - говорит Бабашов. - Это очень большая для населения сумма, и мы должны добиться ее снижения до 15 процентов.

Оздоровительной инъекцией для отрасли стала ипотечная программа госсубсидирования покупки квартир в новостройках по ставке 6,5 процента. РНКБ, крупнейший банк полуострова, принял уже более 1000 заявок на 2,5 миллиарда рублей. Средняя сумма одобренных кредитов в рамках этой программы - 2,45 миллиона рублей. Первые кредиты по ставке 6,5 процента выданы на приобретение жилья в новых ЖК Симферополя и Севастополя.

- Мы рассчитываем выдать по льготной ипотеке около 10 миллиардов рублей, - говорит председатель Совета директоров банка Михаил Якунин.

Льготная ипотека показала себя отличным инструментом поддержки отрасли.

- Надеемся, что программа будет продлена как минимум до конца года, - соглашается гендиректор "ИнтерСтроя" Олег Леухин.

Итак, государство с помощью банков успешно подстегивает спрос на жилье. Однако комитет Госсовета по строительству предлагает законодательно предусмотреть еще и отсрочку платежей при поставке стройматериалов, льготные кредиты на выплату зарплаты рабочим под ноль процентов, а также временную отмену штрафов за нарушение сроков строительства.

- Строительство сегодня - локомотив экономики, - считает Леонид Бабашов. - На одного строителя приходится еще как минимум семь работников в смежных областях, которые, к примеру, производят бетон, занимаются перевозками и так далее. Поэтому рассматривается вопрос о включении строительной отрасли в список наиболее пострадавших в кризис.

Но от чего, скорее всего, точно не пострадают крымские застройщики - так это от падения цен на жилье.

- Конкретные цифры прогнозировать сложно, - считает Олег Леухин. - Точно можно констатировать, что спрос на крымское жилье остается стабильно высоким. Пока это будет продолжаться, тенденция на повышение стоимости квадратного метра сохранится.

- Сегодня есть предпосылки для повышения цен во всех отраслях, и недвижимости в том числе, - считает Дарья Осадчая. - На сложившуюся ситуацию наш рынок может отреагировать только одним способом - сокращением предложения, о снижении цены сейчас речи нет. Любая вещь обесценивается со временем, а недвижимость в новом жилом фонде первые 5-10 лет растет в цене. В эти кризисные времена покупатели приобретают недвижимость как инвестицию, которая и сохраняет сбережения, и более того позволяет заработать внушительные деньги.

Вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов считает, что строительная отрасль полуострова относительно быстро оправится от коронавирусного удара, а сферу курортной недвижимости полуострова в ближайшие год-два ожидает настоящий бум.

- Поднятый валютный курс и нестабильность с открытием внешних границ нейтрализуют зарубежную конкуренцию, спрос на курортную недвижимость вырастет, - считает он. - Приобретение недвижимости в Крыму - это однозначно выгодная инвестиция. Благодаря значимым федеральным вложениям с каждым новым объектом, введенным в эксплуатацию в рамках ФЦП, РАИП, ФАИП, крымский полуостров с каждым годом становится все более привлекательным регионом для отдыха и жизни.

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