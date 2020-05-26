В море у Судака утонул подводный охотник

В Крыму в Черном море в районе бухты Капсель утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РК.

Диспетчерам МЧС поступило сообщение о том, что на мысе Алчак-Кая мужчине стало плохо во время погружения в воду. Самостоятельно из моря выбраться он не может, нужна помощь спасателей.

К месту происшествия выехали четыре дежурных спасателя Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

- Потерпевший занимался подводной охотой, и в воде ему стало плохо. Мужчину на берег вытащил его сын, также на месте находилась бригада скорой медицинской помощи, которая оказывала помощь пострадавшему, - сообщил министра чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов. - Спасатели предоставили врачам аппарат искусственной вентиляции легких и дыхательный реанимационный мешок. Но спасти мужчину не удалось - он умер, не приходя в сознание.

В МЧС призвали соблюдать осторожность во время отдыха вблизи воды.

- Температура воды низкая, и это может привести к переохлаждению, судорогам и как следствие к трагическому исходу, - подчеркнул Сергей Шахов.