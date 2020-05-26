В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19

За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, больше всего новых заболевших в Ростове-на-Дону, Звереве и Сальском районе (39, 20 и 15 человек соответственно). Таким образом, сейчас на 100 тысяч населения в регионе приходится почти 94 больных.

Самая многочисленная группа заболевших - люди в возрасте от 46 до 65 лет, на них приходится более 42 процентов всех зарегистрированных случаев.

Выздоровели за последние сутки 73 человека (а за весь период - 1354). Лечение в стационарах получают 459 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 26 больных.