В Севастополе с 1 июня откроют летние площадки и кафе

С 1 июня в Севастополе смогут открыться летние площадки кафе и ресторанов. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с представителями отраслей, которые еще не возобновили работу.

- Режим самоизоляции в городе закончился, люди вышли на улицы, ситуация позволяет контролировать распространение коронавируса и медленно снимать ограничения, - рассказал Развожаев. - С 1 июня сфера общепита перейдет на режим работы летних террас с соблюдением требований к количеству столиков и дистанции между ними, правилам для персонала.

Глава города также сообщил, что с 15 июня ресторанам разрешат принимать посетителей и внутри залов, если эпидемиологическая ситуация в городе не станет хуже.

Кроме этого, с 1 июня в Севастополе возобновят работу частные образовательные организации, в том числе детские сады, курсы по подготовке к ЕГЭ.

- Предприниматели говорят, что уже ознакомились с правилами Роспотребнадзора и понимают, как будут выстраивать работу, - отметил Развожаев. - Осознанная позиция представителей бизнеса дает основания для перехода к следующему этапу.

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