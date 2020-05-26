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В Сочи в День города прозвучит первый в истории курорта гимн 13:07
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26.05.2020 13:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи в День города прозвучит первый в истории курорта гимн

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Ко Дню города, который состоится 30 мая в рамках телемарафона, впервые в истории курорта написали официальный гимн Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе сочинской администрации.

Музыкальную композицию создал композитор, народный артист России Алексей Евсюков. Гимн прозвучит в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко.

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- Главная концепция нашего праздника - подарить сочинцам ощущение радости, гордости за свой удивительный город, за его историю, за его уникальную природу, культуру, за тех, кто родился и живет в Сочи, кто достиг больших успехов не только на всероссийском, но и на международном уровне, - рассказала вице-мэр Сочи Полина Деняк.

Телемарафон свяжет города России и зарубежные города-побратимы, черноморские курорты и муниципалитеты Краснодарского края. На прямую связь со студиями в Сочи и Краснодаре выйдут почетные граждане города, общественные и политические деятели, именитые спортсмены, известные артисты, внесшие в разные годы вклад в развитие и становление курорта. Среди них - Виталий Игнатенко, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Владимир Винокур, Максим Аверин, Илья Авербух, Михаил Галустян, Александр Карелин и многие другие.

Кроме того, в предстоящую субботу запланированы поздравления с Днем города сочинцев и в оффлайн-режиме. С самого утра по городу начнут курсировать экскурсионные автобусы "Матрешки" с артистами. Они будут давать концерты во дворах горожан.

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