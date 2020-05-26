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26.05.2020 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Сочи продолжательницу всемирно известной цирковой династии - дочь Мстислава Мстиславовича Запашного, ведущую артистку продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и шоу "Песчаная сказка" Екатерину Запашную - обвинили в краже собаки. Об этом артистка цирка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Оказывается, Екатерина нашла на улице грязного, брошенного и истощенного самоеда с клеймом, приютила у себя, накормила, отмыла и стала искать питомцу дом. Через заводчиков собаку вернули хозяевам.

Затем артистка цирка снова нашла ее на улице в том же состоянии, как и раньше. Она опять забрала его к себе и отвела к ветеринару, который подтвердил истощение самоеда и рекомендовал лечить от панкреатита, анемии и глистной инвазии.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга
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Хозяева собаки, по ее словам, стали настаивать на возврате питомца, говоря, что их собаку украли. Екатерина Запашная с мужем написали заявление в полицию о жестоком обращении с животным и запрещенном самовыгуле.

"В заявлении участковому они написали, что я украла собаку и требую выкуп - я ворую собаку у них второй раз, вырвав поводок у пятилетнего ребенка! - написала Екатерина Запашная на своей странице. - Я хочу официально заявить, что я не ударяла никакого ребенка, не отталкивала, не отвязывала собаку! Первый и второй раз собака на улице была одна! Выкуп не требую! Мы просто хотим, чтобы эта собака жила в хороших условиях и была обеспечена лечением".

Корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани подтвердили эту информацию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Как выяснилось, Запашная с семьей сейчас находится по месту прописки, в Сочи, чтобы переждать карантин дома. Екатерина работает в цирковой программе с большой группой самоедов и далматинцев, поэтому знает, как эти животные должны выглядеть и как за ними ухаживать.

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История с Бастой продолжается Сегодня ,проезжая на машине, я его опять увидела бегающего одного Грязный, в нашем ошейнике, который мы ему надели прошлый раз, когда подобрали первый раз с улицы Опять хозяев не было видно нигде Оставить и уйти или забрать? Я не могла его оставить. Клещей и блох нет. Мы его в прошлый раз обработали. Глистогонные таблетки дали с собой горе-хозяевам, теперь вопрос: дали ли они их Басте. Я позвонила волонтерам. Мне объяснили , что самовыгул - это статья по которой можно изъять Басту по закону. Время было 17:50 и участковый пункт уже не работал. Завтра утром идём писать заявление , если понадобиться, то поедем к ветврачу на освидетельствование. В этот раз мы по хорошему не отдадим его. Мы обратились к заводчику, но там тишина. Паблики о потеряшках , в которые мы обращались первый раз , наслышаны о владельцах Басты. И это не первый случай, когда его возвращали. Сейчас он выкупанный и любимый лежит на нашем ковре, ждём завтрашнего дня и в бой! #самоед #samoyed #Бастасамоед

Публикация от ЕКАТЕРИНА ЗАПАШНАЯ (@katerina_ptica)

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