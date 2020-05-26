Новости

В Минске оценили эффективность реализации госпрограмм 17:30
Минздрав рассказал о порядке госпитализации больных коронавирусом 17:23
На Кубани проверят полицейских, бросивших детей на улице 17:22
Археологи признали древнее сокровище "загадкой, которую не решить" 17:22
Колин Фаррелл показан в образе злодея Пингвина из нового "Бэтмена" 17:20
В Свердловской области произошла вспышка COVID-19 в воинской части 17:17
Установлен новый рекорд скорости интернета 17:16
Путин поддержал планы главы Брянской области участвовать в выборах 17:14
Астрофизики: Земля обязана жизнью галактике Стрельца 17:12
Тизер: объявлена дата выхода финального сезона сериала "Тьма" 17:11
Найден 3500-летний артефакт, рассказывающий о борьбе за власть 17:10
В Крыму открыли для посещения парки двух дворцов 17:05
Зась заявил о нарастающих угрозах безопасности странам ОДКБ 17:00
Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси 17:00
В ЕР предлагают снизить максимально допустимую долю расходов на ЖКХ 16:57
Мосгордума выдвинет федеральную инициативу о запрете продажи детям содержащих сжиженные газы товаров 16:57
Кадыров лично провел совещание Оперштаба Чечни по коронавирусу 16:51
В Коми запретили создавать обсерваторы для вахтовых рабочих 16:49
В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку 16:37
Трансляция "Бессмертного полка онлайн" завершится на этой неделе 16:29
"Открой#Моспром" переходит в онлайн-формат 16:29
Глава Минприроды РФ: Погода добавляет проблем в ситуации с паводками 16:28
В Поморье СК проверит видео с женщиной и детьми на льдинах 16:27
У актрисы Дарьи Мороз диагностирован коронавирус 16:26
Путин призвал из-за коронавируса не забывать о других проблемах в регионах 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 17:14
Проект: В регионах

Включили зеленый свет

В Волгоград возвращаются маршрутные такси
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 111(8165)
В Волгограде возобновил работу общественный транспорт на восьми вспомогательных маршрутах, которые соединяют отдаленные районы с основными магистралями и пересадочными узлами.

По информации пресс-службы мэрии, такое решение приняли в связи с увеличением количества работающих организаций и постепенной отменой в регионе ограничительных мер.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Минтранс утвердил рекомендации по работе водного транспорта

Напомним, что некоторое время в городе практически не видно было автобусов, трамваев и троллейбусов. Транспорт выходил лишь на некоторые рейсы, чтобы доставить сотрудников ко времени открытия крупных промышленных предприятий, не прекративших работу. Но многие были вынуждены добираться на работу на такси.

"Сейчас общее количество спецмаршрутов выросло до 40. Дачные автобусы пока пускать не планируют", - заявил председатель областного комитета транспорта Анатолий Васильев.

Коммерческим компаниям-перевозчикам предписано строгое выполнение требований Роспотребнадзора: следует проводить регулярную обработку салона дезинфицирующими средствами, водители и пассажиры должны пользоваться масками и перчатками. Регулярная санитарная обработка уже два месяца проводится на муниципальном транспорте.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Путин: Пик коронавируса в России пройден
В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции
Транзит российского газа через Польшу остановлен
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА