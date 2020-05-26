В Волгограде возобновил работу общественный транспорт на восьми вспомогательных маршрутах, которые соединяют отдаленные районы с основными магистралями и пересадочными узлами.

По информации пресс-службы мэрии, такое решение приняли в связи с увеличением количества работающих организаций и постепенной отменой в регионе ограничительных мер.

Напомним, что некоторое время в городе практически не видно было автобусов, трамваев и троллейбусов. Транспорт выходил лишь на некоторые рейсы, чтобы доставить сотрудников ко времени открытия крупных промышленных предприятий, не прекративших работу. Но многие были вынуждены добираться на работу на такси.

"Сейчас общее количество спецмаршрутов выросло до 40. Дачные автобусы пока пускать не планируют", - заявил председатель областного комитета транспорта Анатолий Васильев.

Коммерческим компаниям-перевозчикам предписано строгое выполнение требований Роспотребнадзора: следует проводить регулярную обработку салона дезинфицирующими средствами, водители и пассажиры должны пользоваться масками и перчатками. Регулярная санитарная обработка уже два месяца проводится на муниципальном транспорте.