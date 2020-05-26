Сегодня в вузе обучаются около 20 тысяч студентов, им преподают 3 академика РАН, два члена-корреспондента РАН, более 200 докторов и более 700 кандидатов наук. В опорном университете 14 факультетов, в его состав также входят четыре филиала: в Камышине, Михайловке и два в Волжском. За почти век работы вуз выпустил более 200 тысяч инженеров.

Перелистаем страницы истории. В 1930 году в Сталинграде полным ходом шло строительство первого в стране тракторного завода. Масштабы развернувшейся в СССР индустриализации и урбанизации потребовали создания в Сталинграде тракторостроительного института, в структуре которого предполагалось два факультета, тракторный и строительный.

Впоследствии они дали жизнь двум крупнейшим вузам города, техническому и архитектурно-строительному университетам. Но сегодня два самых значимых в регионе университета технического профиля вновь объединились, и свой юбилей ВолгГТУ встречает в статусе регионального опорного университета.

Вуз неоднократно становился победителем в целом ряде федеральных программ. А это дает дополнительное финансирование, благодаря которому лабораторная база за последние годы пополнилась современнейшим учебным и научным оборудованием. Поэтому стратегической целью своего развития университет видит создание крупнейшего в регионе научно-образовательного центра.

Целевая модель развития вуза до 2024 года сфокусирована на связи фундаментальной науки и инновационной экономики, реализации на этой основе собственных исследовательских и образовательных проектов. В связи с этим перед вузом стоят задачи формирования стратегического партнерства с университетами, научными организациями и предприятиями реального сектора; кооперации и совместных мероприятий в рамках национальных проектов.

ВолгГТУ - единственный университет Волгоградской области, который в числе 39 вузов России входит в рейтинг лучших вузов мира Times Higher Education (Великобритания). Политех впервые в 2019 году - в рейтинге QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2020. В 2020 году вуз впервые вошел и в мировой рейтинг университетов RUR.

Это признание реальных научных достижений ученых университета. Так, например, ими были разработаны принципиально новые перспективные полимерные и композиционные материалы со специальными свойствами, технологии обработки металлов резанием, очистки воды. В 2019 году ВолгГТУ заработал на научных исследованиях почти 500 миллионов рублей; в том числе по заказам предприятий и организаций региона - более 95 миллионов рублей, реализовал готовую наукоемкую продукцию на 240 миллионов рублей.

Научные разработки ВолгГТУ получают международное признание, а ученые вуза демонстрируют высокую активность согласно показателям количества публикаций в международных наукометрических базах Webof Science и Scopus. Также технический университет входит в первую тройку российских научных организаций по количеству полученных в 2019 году патентов. Эти и другие достижения вуза были высоко оценены на федеральном уровне: в конце 2019 года Минобрнауки России включил ВолгГТУ в число 32 российских вузов первой категории, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы на мировом уровне.

ВолгГТУ - один из немногих отечественных вузов, имеющий свой технопарк - Волжский научно-технический комплекс. ВНТК совместно с Инжиниринговым центром "Полимерные композиционные материалы и технологии", созданным 5 лет назад, производят наукоемкую продукцию для промышленных гигантов страны и успешно ее реализуют. В конце 2019 года в ВолгГТУ открылся Центр прототипирования. Это, по сути, научно-производственная площадка, куда может прийти любой предприниматель со своей идей и где эту идею помогут реализовать. В университете делается многое для модернизации образовательного процесса, максимального вовлечения обучающихся в проектную деятельность: сформирована региональная система дополнительного образования для детей и подростков в части научно-технического творчества.

ВолгГТУ - региональный центр притяжения технических и социальных инноваций, в вузе работают три Центра молодежного инновационного творчества. В сентябре 2019 года было подписано соглашение с АНО "Платформа НТИ" об открытии на базе университета первой в регионе "Точки кипения", которую уже посетило 8 тысяч человек. Словом, Волгоградскому государственному техническому университету есть куда двигаться, у вуза есть хорошие перспективы развития. Нам всего 90 лет - все только начинается!

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2429 от 07 октября 2016 г.

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