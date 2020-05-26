Глава Югры призвала банки и власть вместе бороться с IT-мошенниками

Каждое третье регистрируемое сегодня в округе преступление совершают электронные мошенники. В 2020 году ущерб только по зарегистрированным случаям составил больше 130 миллионов рублей. Каждый день в правоохранительные органы поступает 15-20 заявлений от пострадавших.

Эти данные озвучила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе очередного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Отметим, специалисты по кибербезопасности насчитывают сегодня по всей стране десятки сайтов-клонов портала госуслуг и других официальных ресурсов, где размещаются запросы на получение помощи предпринимателям и гражданам, пострадавшим от пандемии. Особенно финансовые мошенники активизировались после решения президента о выплате 10 тысяч рублей детям. Сеть моментально наводнили фальшивки специальной страницы на портале госуслуг.

- Злоумышленники постоянно адаптируют свои схемы под актуальную повестку, - говорит старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина. - Поэтому неудивительно, что в Сети появились фейковые предложения, спам-письма и фишинговые ресурсы, эксплуатирующие тему коронавируса.

Наталья Комарова подчеркнула, что в этой связи необходимо объединить усилия органов государственной власти, местного самоуправления, операторов связи, банковских структур. Важно повысить информированность югорчан о порядке обращения с банковскими картами, покупке товаров в Интернете, общении по телефону с неизвестными лицами, научить людей распознавать и фейковые сайты.

- У нас в регионе есть положительный опыт межведомственного взаимодействия по информационному противодействию таким видам преступлений, - отметила Наталья Комарова. - Вместе с тем государственные и муниципальные программы в сфере информационно-коммуникационных технологий должны соответствовать меняющимся условиям, так как электронное мошенничество - одно из самых динамично развивающихся видов преступной деятельности.

Глава региона напомнила правоохранительным органам о необходимости теснее работать с кредитно-финансовыми организациями, операторами сотовой связи по сообщениям граждан о попытках мошенничества с использованием средств связи. Если потребуется, заключать соглашения о взаимодействии для повышения оперативности обмена документами и информацией.

При этом, как прозвучало в ходе совещания, по итогам четырех месяцев уровень преступности в Югре по-прежнему самый низкий в Уральском регионе, он составляет 424,4 преступления на 100 тысяч населения. Для сравнения: в УрФО эта цифра 523,6. В целом по России - 458,1.

С начала года сократилось число преступлений, связанных с ввозом в регион наркотических средств, количество ДТП, преступлений в общественных местах.