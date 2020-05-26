Как планируют регионы УрФО летний отдых детей

Корреспонденты "РГ" выяснили, как проведут три ближайших месяца ребятишки Уральского округа. Оказалось, подходы к организации пребывания детей в загородных лагерях у регионов схожи: одна смена продлится не 21, а 14 дней, персоналу запретят выходить за территорию лагеря, отменят и родительские дни. Как шутят вожатые: "Представим, что мы на необитаемом острове целых две недели!" Кроме обычных медицинских документов, дети и сотрудники лагеря должны будут предоставить так называемую справку об эпидокружении.

Отдохнуть в лагере хоть и в особых условиях, но все же удастся. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Свердловская область

Свердловским муниципалитетам рекомендовали открывать летние лагеря поэтапно, в зависимости от эпидобстановки. Принимать детей смогут только те учреждения, которые получат санитарно-эпидемиологическую декларацию. По словам министра образования Юрия Биктуганова, защита деклараций пройдет при участии оздоровительных комиссий при местных администрациях. Список доступных для отдыха лагерей разместят на сайте министерства и на портале "Уральские каникулы". В Екатеринбурге первой смены в пришкольных лагерях можно не ждать, а за городом она начнется ориентировочно 1 июля. "Поезд здоровья" (организованный выезд ребятишек на юг) также перенесли на июль.

По требованию Роспотребнадзора жилые корпуса в загородных лагерях оснастят обеззараживателями и рециркуляторами, везде расставят антисептики. Воспитатели и вожатые пройдут онлайн-курс по санитарии. Организаторам рекомендовано избегать массовых обучающих мероприятий и отдавать предпочтение играм на свежем воздухе.

Ямал

Власти Ямала вынуждены отменить из-за пандемии все три летние смены в детском лагере в Болгарии. Оздоровительное учреждение - собственность региона, ребятишки в лагере отдыхают бесплатно и все на общих основаниях. Болгарию летом должны были посетить свыше 1200 юных ямальцев. Пребывание на заграничном курорте не роскошь и не прихоть, ребятню из регионов Крайнего Севера обязательно нужно вывозить хотя бы раз в год к солнцу и морю. Обычно лето на Ямале длится от силы полтора месяца. Без укрепления иммунитета детям сложно потом пережить суровую зиму.

Отменены первая и вторая смены и в других лагерях - в Анапе, Крыму и даже соседней Тюмени. Остается надежда на третью смену, говорит директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. Однако точная информация появится позже. Чтобы занять детей, на Ямале решили открыть игровые площадки при школах, ребят обещают водить в походы, организовать для них мастер-классы, курсы - естественно, с соблюдением всех санитарных правил.

Курганская область

Летняя оздоровительная кампания в Курганской области приостановлена до особого распоряжения. В регионе пока наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Как только власти примут решение о поэтапном снятии ограничений, возможно, разрешат и выезд за город организованных детских групп. По данным регионального департамента образования, загородные лагеря и пришкольные площадки откроются ориентировочно 1 июля, продолжительность смен может быть сокращена до 14 дней.

Перестраивают работу ведомственные и частные лагеря. В отличие от муниципальных, путевки на первые смены в них успели продать. У родителей теперь два варианта: вернуть деньги или подождать до июля. Как сообщили "РГ" в одном из частных лагерей, отдых не отменяется, а лишь переносится.

Что делать детям еще целый месяц в условиях самоизоляции и масочного режима, видимо, каждая семья будет решать самостоятельно.

Челябинская область

На Южном Урале проведение летней оздоровительной кампании пока под большим вопросом. Подготовка лагерей к открытию в новых условиях идет, однако, когда именно начнутся смены, власти пока сказать не берутся.

- Решение будем принимать исходя из эпидемиологической ситуации, - отметил глава региона Алексей Текслер.

Впрочем, как удалось выяснить "РГ", пока старт перенесен на начало июля. И, если планам не помешают новые вспышки COVID-19, лагеря все же откроют. Не все сразу, а с учетом обстановки в каждой территории. Роспотребнадзор рекомендовал вывозить ребятишек только в те места, где нет новых случаев заражения в течение двух недель.

Всего в летней оздоровительной кампании примут участие более 274 тысяч человек - на 19,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Однако бронирование мест в лагерях приостановлено до 1 июня. А у почти девяти тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдых перенесен на сентябрь-октябрь.

Тюменская область

Первый заезд в загородные детские лагеря и оздоровительные центры Тюменской области планируется ориентировочно на 20 июня, сообщила президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" Лариса Шилова. Шесть лагерей, ныне задействованных под обсерваторы для вахтовиков, пройдут тщательную санитарную обработку и будут использованы по целевому назначению. Всех сотрудников будут периодически тестировать. Дети также должны иметь отрицательный результат на COVID-19.

Справка "РГ"

С 20 мая по 3 июня в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области работает горячая линия (343) 374-14-55 по вопросам качества и безопасности детских товаров и летнего отдыха. Звонки принимают с 9.00 до 17.00. Телефоны региональных управлений Роспотребнадзора ищите на сайте rospotrebnadzor.ru.