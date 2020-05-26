На днях моя дочь-одиннадцатиклассница вдруг озадачилась вопросом: каким был ее последний день в школе? Кажется, так: конец марта, шли уроки по расписанию, а в одну из перемен по громкой связи объявили, что завтра в школу приходить не надо - карантин. Все вопили от радости и поздравляли друг друга, ибо какой ученик не любит поваляться в постели до полудня? Педагоги снисходительно улыбались, они тоже не прочь перевести дух накануне ЕГЭ. Никто и подумать не мог, что это и в самом деле был последний день школьной жизни. Последний день детства.

Этой весной радость от начала взрослой жизни омрачили обстоятельства, на которые выпускники не могут повлиять. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Для нас теперь закрыта дверь

На этой неделе в школах должен был прозвенеть последний звонок. Накануне мы узнали: он пройдет онлайн, выпускные отменят, а до ЕГЭ еще целый месяц... если все пойдет по плану.

А мама дочкиной одноклассницы написала в Facebook: "Многие выпускники очень тяжело переживают то, что они лишились последнего звонка, выпускного, последних школьных дней. Посещение школы внезапно прекратилось, именно прекратилось, а не закончилось. И уже никогда в их жизни не возобновится. Говорят, многие ревут сутками напролет, страдает подготовка к ЕГЭ, ребята просто не могут найти ресурсы, душевные силы. Почему-то об этом мало кто говорит, но, по моему мнению, выпускники оказались очень уязвимы сегодня. Что с этим делать, не знаю".

И в самом деле. Есть в нашей жизни такие события или ситуации, которые мы как бы прожили, они уже в прошлом, иногда достаточно далеком, но как вспомним о них, так наворачиваются на глаза слезы или щемит сердце. Значит, мы не до конца закрыли эту страничку нашей жизни, и там остались наши непережитые эмоции. Школы отчаянно попытались сделать хоть что-то…

- Последний звонок прозвенит в режиме онлайн в пятницу. У нас пройдет виртуальная линейка, - рассказал заместитель директора одной из школ Екатеринбурга. - Учащиеся посмотрят трансляцию со школьного двора. Сначала будет выступление директора с обращением к выпускникам, заместитель директора по учебной деятельности зачитает приказ о допуске к итоговой аттестации, а затем к выпускникам обратятся классные руководители...

В нашей школе обошлись без онлайн-официоза. Смонтировали фильм, который выложили на сайте школы в минувший понедельник. Дети в чате договорились, что "придут" на последний звонок в пижамах, им казалось: это прикольно и весело. Они смотрели и плакали. Я смотреть не стала, ушла.

Чем помочь, какие найти слова?!

- С детьми надо разговаривать - это самое главное! - говорит главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель. - Им нужно ваше сочувствие и терпение. Надо постепенно подводить подростка к признанию ситуации, к пониманию того, что отмена выпускных и последнего звонка - это не чей-то произвол, но объективная необходимость. Объяснить: в жизни иногда бывает так, что обстоятельства сильнее нас. И такие ситуации возникнут еще не раз, и каждый раз к ним придется адаптироваться, находить пусть и непростое, но оптимальное решение.

И выйдут через черный ход

В прошлом году, как и всегда, главным умникам и умницам Екатеринбурга - медалистам, стобалльникам, призерам олимпиад, победителям творческих конкурсов - вручали награды в "Космосе", говорили комплименты и воздавали должное. Насте Пределиной, прославившейся на всю страну немыслимыми 400 баллами, и еще двум выпускницам, набравшим по 200, вручили сертификаты на путешествие в любую точку мира.

Нынче аттестаты выдадут всем в середине июня, не дожидаясь ЕГЭ. Без помпы, тет-а-тет с директором и, наверное, бесконтактно.

- За аттестатом каждый выпускник придет в назначенное ему время, - рассказала директор одной из школ. - Разумеется, вручат их с соблюдением санитарных норм. А после торжественной церемонии выпускники выйдут из школы через черный ход.

Раньше бы сказали: "... под звуки нестареющего вальса". Но вальса тоже нет - ни общегородского выпускного, ни отдельного для каждого класса. Хотя взрослые готовы на все, чтобы хоть как-то порадовать своих "взрослых детей".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на странице в Instagram написал, что представляет, насколько трудно было школьникам перестроиться на дистанционные уроки и как непросто сейчас подготовиться к поступлению в вузы. Да, выпускные могут пройти только в онлайн-форме, признал глава региона.

- Сейчас в школах предлагают разные форматы организации праздника. Кто-то собирает видеопоздравления от учителей, другие готовят флешмобы с размещением фотографий выпускников в соцсетях. Появилась идея организации онлайн-концерта с участием популярных музыкантов. Предлагаю всем выпускникам подключиться: пишите, как организовать праздник, а мы с учителями подумаем, как можно реализовать ваши желания, - обратился к молодежи губернатор.

Еще немного, еще чуть-чуть

На самом деле одиннадцатиклассники уже устали. Марафон с неизвестным километражом и меняющимся маршрутом под силу только опытным спортсменам, а они просто школьники: у них позади два месяца дистанционной учебы, а впереди длинный месяц самостоятельной подготовки к экзаменам. Учителя уходят в отпуск. На репетиторов у многих родителей денег нет. Как не перегореть, где взять силы для последнего рывка?

- Нужно признать, что придется собраться с силами. Но без рывков, а постепенно, поэтому хорошо, что у ребят есть время, - говорит Михаил Перцель. - Родители могут помочь им вспомнить поставленные цели, осознать, какие есть ресурсы для их достижения. А потом выработать четкий план и стараться ему следовать. Не стоит предлагать подростку какие-то лекарства, которыми "успокаивает нервы" мама, тем более нельзя нагнетать напряжение. Стресс полезен и даже необходим организму, но лишь в малых дозах, а в больших опасен. Определить, когда доза "превышена", может только специалист. Не бойтесь к нему обратиться, если понимаете, что не справляетесь своими силами.

Минус платье

- А я рада, что выпускные отменили, - улыбаясь, говорит еще одна одноклассница дочери. - Десять тысяч на ресторан за двоих, платье, прическа, туфли… Папа уволился, у мамы на дистанционке зарплата вполовину меньше. Я и от фотоальбома отказалась, нам деньги вернули.

Что ж, возможность отказаться от расходов на выпускной для многих семей и в самом деле подсластила выписанную обстоятельствами пилюлю. Но вернуть внесенные несколько месяцев назад деньги получается не у всех.

- Мы определились с организатором и внесли предоплату еще в ноябре, - говорит мама выпускника-девятиклассника Олеся Таранцева. - Но деньги не возвращают: дескать, они вложены в костюмы и реквизит для мероприятия.

- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг, но только при условии оплаты исполнителю расходов, которые тот фактически понес в связи с исполнением договора (статьи 781 и 782 Гражданского кодекса РФ), - говорит адвокат Андрей Каспирович. - То есть вам должны предоставить финансовые документы, подтверждающие расходы по исполнению договора, а разницу между полученной суммой и суммой, фактически потраченной на исполнение вашего договора, вернуть. Советую включить в ваше требование точные реквизиты, по которым исполнитель должен возвратить вам деньги и (или) предоставить документальный отчет о затратах. Кроме того, стоит указать срок возврата денежных средств - он должен быть разумным. Если исполнитель в этот срок не уложится, вы вправе взыскать с него проценты по основаниям статьи 395 ГК РФ.

Еще одна ситуация: исполнитель вроде бы и готов расторгнуть договор, но денег у него нет. Предлагает вернуть в конце года. Как быть в этом случае?

- Можно составить и подписать соглашение о возврате денег в оговоренный срок, - объясняет Андрей Каспирович. - Но надо понимать, что таким образом вы заключаете с исполнителем новую сделку и даете ему "фору" до конца года. Если же вы не хотите безвозмездно кредитовать исполнителя на такой немаленький срок, то лучше соглашение не подписывать.

На заметку

Свердловский областной центр психологической поддержки детей и подростков: Екатеринбург, ул. Индустрии, 100а. Тел. (343) 320-36-94. Прием бесплатный.

Специалисты клиники неврозов "Сосновый бор" готовы помочь жителям Екатеринбурга и Свердловской области, обратившимся по телефонам доверия: 8-800-300-11-00 и 8-800-300-83-83.

Запись на онлайн-консультацию: www.sokpb.ru/zapis-na-videoconsultaciyu.

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