Для нас теперь закрыта дверь
На этой неделе в школах должен был прозвенеть последний звонок. Накануне мы узнали: он пройдет онлайн, выпускные отменят, а до ЕГЭ еще целый месяц... если все пойдет по плану.
А мама дочкиной одноклассницы написала в Facebook: "Многие выпускники очень тяжело переживают то, что они лишились последнего звонка, выпускного, последних школьных дней. Посещение школы внезапно прекратилось, именно прекратилось, а не закончилось. И уже никогда в их жизни не возобновится. Говорят, многие ревут сутками напролет, страдает подготовка к ЕГЭ, ребята просто не могут найти ресурсы, душевные силы. Почему-то об этом мало кто говорит, но, по моему мнению, выпускники оказались очень уязвимы сегодня. Что с этим делать, не знаю".
И в самом деле. Есть в нашей жизни такие события или ситуации, которые мы как бы прожили, они уже в прошлом, иногда достаточно далеком, но как вспомним о них, так наворачиваются на глаза слезы или щемит сердце. Значит, мы не до конца закрыли эту страничку нашей жизни, и там остались наши непережитые эмоции. Школы отчаянно попытались сделать хоть что-то…
- Последний звонок прозвенит в режиме онлайн в пятницу. У нас пройдет виртуальная линейка, - рассказал заместитель директора одной из школ Екатеринбурга. - Учащиеся посмотрят трансляцию со школьного двора. Сначала будет выступление директора с обращением к выпускникам, заместитель директора по учебной деятельности зачитает приказ о допуске к итоговой аттестации, а затем к выпускникам обратятся классные руководители...
В нашей школе обошлись без онлайн-официоза. Смонтировали фильм, который выложили на сайте школы в минувший понедельник. Дети в чате договорились, что "придут" на последний звонок в пижамах, им казалось: это прикольно и весело. Они смотрели и плакали. Я смотреть не стала, ушла.
Чем помочь, какие найти слова?!
- С детьми надо разговаривать - это самое главное! - говорит главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель. - Им нужно ваше сочувствие и терпение. Надо постепенно подводить подростка к признанию ситуации, к пониманию того, что отмена выпускных и последнего звонка - это не чей-то произвол, но объективная необходимость. Объяснить: в жизни иногда бывает так, что обстоятельства сильнее нас. И такие ситуации возникнут еще не раз, и каждый раз к ним придется адаптироваться, находить пусть и непростое, но оптимальное решение.
И выйдут через черный ход
В прошлом году, как и всегда, главным умникам и умницам Екатеринбурга - медалистам, стобалльникам, призерам олимпиад, победителям творческих конкурсов - вручали награды в "Космосе", говорили комплименты и воздавали должное. Насте Пределиной, прославившейся на всю страну немыслимыми 400 баллами, и еще двум выпускницам, набравшим по 200, вручили сертификаты на путешествие в любую точку мира.
Нынче аттестаты выдадут всем в середине июня, не дожидаясь ЕГЭ. Без помпы, тет-а-тет с директором и, наверное, бесконтактно.
- За аттестатом каждый выпускник придет в назначенное ему время, - рассказала директор одной из школ. - Разумеется, вручат их с соблюдением санитарных норм. А после торжественной церемонии выпускники выйдут из школы через черный ход.
Раньше бы сказали: "... под звуки нестареющего вальса". Но вальса тоже нет - ни общегородского выпускного, ни отдельного для каждого класса. Хотя взрослые готовы на все, чтобы хоть как-то порадовать своих "взрослых детей".
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на странице в Instagram написал, что представляет, насколько трудно было школьникам перестроиться на дистанционные уроки и как непросто сейчас подготовиться к поступлению в вузы. Да, выпускные могут пройти только в онлайн-форме, признал глава региона.
- Сейчас в школах предлагают разные форматы организации праздника. Кто-то собирает видеопоздравления от учителей, другие готовят флешмобы с размещением фотографий выпускников в соцсетях. Появилась идея организации онлайн-концерта с участием популярных музыкантов. Предлагаю всем выпускникам подключиться: пишите, как организовать праздник, а мы с учителями подумаем, как можно реализовать ваши желания, - обратился к молодежи губернатор.
Еще немного, еще чуть-чуть
На самом деле одиннадцатиклассники уже устали. Марафон с неизвестным километражом и меняющимся маршрутом под силу только опытным спортсменам, а они просто школьники: у них позади два месяца дистанционной учебы, а впереди длинный месяц самостоятельной подготовки к экзаменам. Учителя уходят в отпуск. На репетиторов у многих родителей денег нет. Как не перегореть, где взять силы для последнего рывка?
- Нужно признать, что придется собраться с силами. Но без рывков, а постепенно, поэтому хорошо, что у ребят есть время, - говорит Михаил Перцель. - Родители могут помочь им вспомнить поставленные цели, осознать, какие есть ресурсы для их достижения. А потом выработать четкий план и стараться ему следовать. Не стоит предлагать подростку какие-то лекарства, которыми "успокаивает нервы" мама, тем более нельзя нагнетать напряжение. Стресс полезен и даже необходим организму, но лишь в малых дозах, а в больших опасен. Определить, когда доза "превышена", может только специалист. Не бойтесь к нему обратиться, если понимаете, что не справляетесь своими силами.
Минус платье
- А я рада, что выпускные отменили, - улыбаясь, говорит еще одна одноклассница дочери. - Десять тысяч на ресторан за двоих, платье, прическа, туфли… Папа уволился, у мамы на дистанционке зарплата вполовину меньше. Я и от фотоальбома отказалась, нам деньги вернули.
Что ж, возможность отказаться от расходов на выпускной для многих семей и в самом деле подсластила выписанную обстоятельствами пилюлю. Но вернуть внесенные несколько месяцев назад деньги получается не у всех.
- Мы определились с организатором и внесли предоплату еще в ноябре, - говорит мама выпускника-девятиклассника Олеся Таранцева. - Но деньги не возвращают: дескать, они вложены в костюмы и реквизит для мероприятия.
- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг, но только при условии оплаты исполнителю расходов, которые тот фактически понес в связи с исполнением договора (статьи 781 и 782 Гражданского кодекса РФ), - говорит адвокат Андрей Каспирович. - То есть вам должны предоставить финансовые документы, подтверждающие расходы по исполнению договора, а разницу между полученной суммой и суммой, фактически потраченной на исполнение вашего договора, вернуть. Советую включить в ваше требование точные реквизиты, по которым исполнитель должен возвратить вам деньги и (или) предоставить документальный отчет о затратах. Кроме того, стоит указать срок возврата денежных средств - он должен быть разумным. Если исполнитель в этот срок не уложится, вы вправе взыскать с него проценты по основаниям статьи 395 ГК РФ.
Еще одна ситуация: исполнитель вроде бы и готов расторгнуть договор, но денег у него нет. Предлагает вернуть в конце года. Как быть в этом случае?
- Можно составить и подписать соглашение о возврате денег в оговоренный срок, - объясняет Андрей Каспирович. - Но надо понимать, что таким образом вы заключаете с исполнителем новую сделку и даете ему "фору" до конца года. Если же вы не хотите безвозмездно кредитовать исполнителя на такой немаленький срок, то лучше соглашение не подписывать.
Свердловский областной центр психологической поддержки детей и подростков: Екатеринбург, ул. Индустрии, 100а. Тел. (343) 320-36-94. Прием бесплатный.
Специалисты клиники неврозов "Сосновый бор" готовы помочь жителям Екатеринбурга и Свердловской области, обратившимся по телефонам доверия: 8-800-300-11-00 и 8-800-300-83-83.
Запись на онлайн-консультацию: www.sokpb.ru/zapis-na-videoconsultaciyu.
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