Власти Далматово потребовали освободить от хозяйственных построек территорию возле Свято-Успенского мужского монастыря, где вскоре начнется возведение масштабной туристической зоны. Владельцы считают свои сараи жизненно необходимыми и добровольно сносить их не собираются. О конфликте они рассказали "РГ".

Во дворе двухэтажных домов № № 186-192 на улице Советской - особая атмосфера: тихо, спокойно, размеренно, слышится колокольный звон. Возле подъездов клумбы, напротив - деревянные постройки. В сарайках, как называют их жители, лежат садовый инвентарь, инструменты, велосипеды, удочки - все, чему не нашлось места в квартире. Но главная ценность деревянных построек в другом. Хозяева - пенсионеры, люди небогатые, почти у каждого огород или дача. Для хранения урожая дачники выкопали в сараях овощные ямы-погреба, куда и банки с соленьями и вареньем пристроили. Очень удобно! Зимой далеко ходить не надо. Возле каждой сарайки стоят лавочки, посажены деревья. Люди собираются , обсуждают последние новости.

По словам старожилов, сараи появились больше шестидесяти лет назад одновременно с домами. После войны, в 1945-м, монастырский комплекс передали Министерству молочной промышленности, а на его территории разместили завод "Молмашстрой" (ныне "Старт"). В 1956-1957 годах прямо за стенами древней обители предприятие построило для своих работников типовые коробки-двухэтажки, которые до сих пор называют заводскими. Горячей воды в домах не было, поэтому установили дровяные титаны. А напротив подъездов поставили дощатые дровяники. И хоть надобность в дровах у многих давно отпала, сараи остались.

Для хранения урожая дачники выкопали в сараях овощные ямы. Очень удобно! Зимой далеко ходить не надо

До поры до времени они никому не мешали. Но жизнь менялась. В начале 1990-х Свято-Успенский мужской монастырь вернули верующим, его стали постепенно восстанавливать. Потянулись паломники и туристы. Духовная столица Зауралья, как часто говорят о Далматово, должна соответствовать статусу. Город беспрестанно чистят и благоустраивают. Из провинциального скромника он на глазах превращается в современный туристический центр. В 2020 году при финансовой поддержке правительства региона в Далматово запускают грандиозный проект с длинным названием "Ландшафтное преобразование культурно значимых общественных пространств и создание комфортной туристической оси". По планам территорию вокруг монастыря полностью очистят и преобразят. Вдоль каменных стен пройдет пешеходный маршрут для туристов с посещением родника, пещеры Далмата, смотровой площадки и других интересных мест. Вместо сараев появится живописный зеленый уголок с детской площадкой. Дома от нее будут отделены живой изгородью.

Планы замечательные, но окрестных жителей они не вдохновляют. Туристы приедут и уедут, говорят они, а нам здесь жить. Люди не представляют свое жилье без дворов и кладовок. Раньше за сараями еще стояли металлические гаражи. Их тоже заставили убрать. Гаражи были временными, жильцы с потерей смирились, а за сараи готовы биться до конца.

- В наших домах нет ни кладовок, ни подвалов, а у меня сад восемь соток, - переживает Людмила Курочкина. - Если постройки снесут, придется сад бросить, я останусь без припасов, поскольку хранить их негде. В магазин за продуктами с нашими доходами не набегаешься.

- У нас нет горячей воды, - добавляет Галина Смирнова. - Многие обзавелись электрическими водонагревателями. Я на свою пенсию в 10 с небольшим тысяч не могу себе это позволить, поэтому до сих пор пользуюсь дровяным титаном. Всю жизнь хранила полешки в сарае, теперь домой их придется перенести.

Собственники утверждают, что земельные участки, где стоят сараи, - общедомовое имущество, и не понимают, почему их отнимают.

- Мне дали квартиру в 1983 году, а сарай почему-то нет, - вспоминает один из жильцов Александр Попов. - Я пошел к прокурору. Он говорит: раз квартира твоя, значит, и сарай тоже. По его указанию помещение сразу освободили. Выходит, сараи здесь сразу были предусмотрены и сносить их не имеют права.

- Хозпостройки шли по проекту вместе с домами, в техпаспорте они указаны, - уточняет Ольга Воронова. - Все по закону.

Для администрации города техпаспорта недостаточно. Чиновники поясняют: собственность на земельные участки под сараями не оформлена, правоустанавливающих документов нет. На общедоступной кадастровой карте на этом месте - пустырь. Значит, сараи стоят незаконно, их можно считать самостроем. Кроме того, участки находятся в охранной зоне объектов культурного наследия федерального значения "Ансамбль Далматовского монастыря", где предусмотрены особые условия использования территории, размещение деревянных построек не допускается.

По информации горадминистрации, у собственников был шанс узаконить сараи в 2011 году, когда шло межевание земли под многоквартирными домами. Извещение о проведении собраний по согласованию границ участков публиковали в местной прессе. Этой возможностью не воспользовались, решив, видно, сэкономить, ведь за лишнюю площадь пришлось бы платить. Люди, правда, с трудом вспоминают события почти десятилетней давности. Кто-то видел, как ходил человек с прибором, что-то замерял, но они даже не подумали, что решается судьба их построек.

- Могли бы и предупредить, - возмущаются. - А извещение было напечатано таким мелким шрифтом, что его даже с лупой трудно прочитать.

Жители убеждены: их мнение не учли, межевание сделано с нарушениями. Попросили даже провести его повторно. Но кто ж на такое пойдет?

Не договорились

- Мы предложили администрации компромисс, - поделилась жительница одного из домов Галина Лапина. - Они не трогают наши постройки, а мы их облагораживаем за свой счет со стороны монастыря. Сделаем общую высокую стену из профлиста - красиво, аккуратно, элегантно. Туристы даже не увидят, что за этим заборчиком. К сожалению, нас не поддержали.

Глава города Сергей Спицин признался, что и сам думал о подобном варианте. Даже ездил в Курган, консультировался со специалистами, нельзя ли так скорректировать проект, чтобы оставить постройки. В областном центре ответили: нет оснований. В проекте земля числится как городская.

- Нет задачи просто выжить отсюда людей, - говорит Сергей Спицин. - Мы тоже искали решение, которое бы всех устроило. Недалеко от домов, буквально в нескольких метрах, пустует участок, куда мы предложили перенести сараи. Но никто с заявлением не пришел.

Жителям идея не понравилась. Во-первых, слишком затратная: сначала нужно старый сарай самим разобрать, потом новый построить за свой счет. У пенсионеров на это денег нет. Во-вторых, одно дело, когда погреб с картошкой находится через дорогу от подъезда, и совсем другое - в чужом дворе. Словом, не договорились.

Если взглянуть на эту историю глазами постороннего человека, приезжего, то, действительно, деревянные сараи исторический центр города не украшают. Но собственников двухэтажек сейчас больше волнует хлеб насущный, а не духовная пища, за которой едут туристы. Хотя, может статься, туризм вскоре станет весомой доходной частью не только городского бюджета, но и жителей. Не зря в благоустройство вкладывают столько денег. Только один "ландшафтный" проект стоит больше 90 миллионов рублей. Но люди так далеко не заглядывают. Они хотят жить здесь и сейчас. Пока их кормят дачи, а не туристы.

Точку в споре поставит суд: администрация Далматово подала иски с требованием обязать собственников жилья демонтировать деревянные постройки.