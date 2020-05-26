В Челябинской области завели дело о рекламе с "короной"

Челябинские антимонопольщики возбудили дело о рекламном слогане "7 дней с короной и без вируса", размещенной одним из гостиничных комплексов в марте этого года. Согласно экспертной оценке ученых, подобная реклама могла формировать у людей легкомысленное отношение к пандемии COVID-19 и связанным с нею карантинным ограничениям.

- На рекламном баннере гостиничного комплекса содержалось изображение мужчины в короне и текстовая информация: "7 дней с короной и без вируса", - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Наши специалисты сочли, что в ситуации стремительного распространения коронавируса подобная реклама является некорректной и запросило мнение специалистов кафедры русского языка и литературы Института медиа и социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета.

Лингвисты пришли к выводу, что выражение "7 дней с короной и без вируса" имеет стойкую смысловую ассоциацию с COVID-19 и является своеобразным раздражителем, и как следствие - эффективным способом привлечения внимания к объекту рекламы. Однако отметили, что подобный месседж формирует несерьезное и ироничное отношение к проблеме COVID-19, что недопустимо в ситуации, требующей осознанного и серьезного отношения общества к проблеме распространения вируса нового типа.

А, значит, реклама гостиничного комплекса противоречит закону "О рекламе", которым запрещено использовать в рекламе оскорбительные образы, сравнения и выражения.

В свою очередь в УФАС решили, что выражение "...без вируса" можно рассматривать как гарантию безопасности при проживании на территории гостиничного комплекса. И хотели бы получить соответствующие подтверждения. Иначе речь может пойти о намеренной дезинформации потребителей подпадающей под санкции статьи о недостоверной рекламе.

Добавим, что первый случай коронавируса был выявлен в Челябинской области 21 марта. А с 28 марта в регионе ввели запрет на работу санаториев, домов отдыха и прочих учреждений с массовым пребыванием людей.

Отвечать за некорректный слоган придется рекламодателю. Рассмотрение административного дела назначено на 25 июня.