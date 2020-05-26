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26.05.2020 15:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

К пациенту на такси

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 113(8167)
В Екатеринбурге одна из сервисных транспортных компаний организовала доставку медиков на дом к пациентам на такси. Две сотни врачей детской больницы № 11 и Центральной городской больницы № 7 смогут приезжать по вызовам горожан на легковых автомобилях, участвующих в проекте.
Фото: Предоставлено оперативным штабом Свердловской области
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Транспортная поддержка особо важна, когда экипажи скорой помощи чрезвычайно загружены. Для врачей поездки бесплатны, работа такси оплачивается за счет спонсорской помощи по особому тарифу. Понятно, что водители, добровольно решившие выполнять социально важные заказы, принимать другие заявки в это время не смогут. Они проходят регулярное медобследование, а автомобили - дезинфекцию.

Уральцы в добром начинании не первопроходцы. Проект запущен почти в 20 городах страны. Практика показала, что медики на такси успевают посетить в два раза больше пациентов. В некоторых городах бесплатные поездки организованы и для соцработников.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург COVID-19. Мы справимся!

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