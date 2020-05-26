Районы Тюмени остались без электричества из-за ветра

В Тюмени и области шквалистый ветер повалил деревья на электропровода, машины и дороги.

Коммунальщикам приходится разбираться с последствиями бушевавшего накануне урагана. Об этом сообщается на официальной странице региона в социальной сети "ВКонтакте".

Некоторые районы Тюмени остались без электричества. Где-то деревья упали на машины, где-то на проезжую часть, как, например, в поселке Березняки. Пользователи соцсетей сообщают также о заторе на трассе Тюмень-Тавда.

- К счастью, ураганный фронт миновал город, но сегодня в течение дня возможны порывы ветра до 21 метра в секунду - говорится в сообщении властей.