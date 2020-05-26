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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Падали краны, летали крыши

Во время урагана на Урале погибли четыре человека
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
Разбушевавшаяся стихия обрушилась на уральский регион вечером в понедельник. Шквалистый ветер скоростью до 28 метров в секунду с ливнем и грозами вырывал с корнем деревья, срывал обшивку крыш, валил заборы и переворачивал остановки.

Сильнее всего досталось Свердловской области, где стихия унесла жизни четырех людей. В городе Арамиль погиб охранник банка: 57-летний мужчина вышел, чтобы переставить свою машину, и в этот момент сорвало крышу с двухэтажного здания - кровля упала прямо на него.

Еще один мужчина погиб на улице Самолетной в городе Екатеринбурге. Местного жителя ударило воротами, он получил травму, несовместимую с жизнью. Третья жертва - 23-летний крановщик из Екатеринбурга. Ветер повалил козловой кран, на котором он работал. Мужчину отвезли в больницу, но спасти не смогли.

В Екатеринбурге возбуждено дело в отношении псевдотрейдеров

Четвертой погибшей стала 67-летняя жительница Первоуральска, на которую упала ветка тополя. По каждому факту гибели уральцев возбуждены уголовные дела, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. В трех эпизодах речь идет о причинении смерти по неосторожности, случай c крановщиком квалифицировали по статье "Нарушение требований охраны труда". Должностные лица коммерческой организации не приостановили работы на кране во время непогоды, что, по имеющимся данным, и повлекло смерть молодого специалиста, говорят в ведомстве.

Ураган оставил без электроэнергии 135 тысяч жителей из 120 населенных пунктов Свердловской области. Задела стихия и соседние регионы: Челябинскую и Тюменскую области.

Для некоторых уральцев буря стала полной неожиданностью. "МЧС месяц закидывали сообщениями о необходимости соблюдать самоизоляцию и масочный режим, а про ураган предупредить забыли", - возмущается жительница Екатеринбурга Елена Панова.

Ветер повалил козловой кран, на котором работал крановщик. Мужчину спасти не смогли

На самом деле рассылка от ведомства была еще в воскресенье, но сообщения, как оказалось, дошли не всем.

- Мы используем разные способы информирования населения: через средства массовой информации, на интернет-сайтах, в соцсетях, на городских экранах, - объясняет руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова. - Конечно, бывает, что прогнозы не оправдываются, но жителям нужно прислушиваться к нашим рекомендациям и стараться их выполнять, чтобы свести к минимуму последствия непогоды.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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