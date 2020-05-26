Заключенный курганской колонии вербовал сокамерников в ряды боевиков

Мужчина, отбывающий за призывы к терроризму срок в курганской колонии, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления ФСБ, заключенный обещал сокамерникам устроить их переброску на Ближний Восток и помочь вступить в ряды боевиков.

"Уголовное дело в отношении приверженца радикальных течений ислама было возбуждено в сентябре 2019 года, - сообщили в силовом ведомстве. - Он проводил религиозные беседы с отбывающими наказание, оправдывал деятельность запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ".

Следственное подразделение УФСБ области установило, что фигурант регулярно склонял своих сокамерников перебраться на территорию Сирийской Арабской Республики, и на правах "старшего товарища" обещал помочь им стать членами преступной организации.

Заключенные, однако, религиозных взглядов своего приятеля не разделяли и принимать ислам отказались. Вербовщику предъявлено обвинение по статье 205.5 УК РФ.